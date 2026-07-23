Ginnastica, Roma lancia la sfida: candidatura per il Congresso mondiale del 2028

Roma entra ufficialmente in corsa per ospitare l’87esimo World Gymnastics Congress, in programma nel 2028. La Federazione Ginnastica d’Italia ha rilanciato la candidatura della Capitale attraverso un messaggio del presidente Andrea Facci, rivolto all’intero movimento internazionale. L’obiettivo è riportare in Italia il massimo appuntamento politico e istituzionale della ginnastica mondiale, offrendo un’organizzazione moderna e adeguata a un evento di questa portata.

Facci annuncia: “Pronti a mettere in campo tutte le energie”

Nel suo intervento, Facci ha sottolineato la volontà della FGI di investire competenze, risorse ed entusiasmo per garantire la migliore riuscita possibile del Congresso. La candidatura rappresenta anche il risultato del percorso di dialogo avviato dalla governance federale con altre Federazioni nazionali.

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Il progetto punta così a rafforzare il ruolo dell’Italia nel confronto internazionale e a fornire un contributo concreto allo sviluppo futuro delle discipline ginniche. Per il presidente federale, Roma possiede tutte le caratteristiche necessarie per accogliere delegati e dirigenti provenienti da ogni parte del mondo.

Roma tra sport, cultura e organizzazione

Il Congresso del 2028 avrà carattere elettivo e riunirà i rappresentanti delle Federazioni affiliate, chiamati ad assumere decisioni centrali per la governance mondiale. Roma propone una candidatura capace di unire efficienza organizzativa, tradizione sportiva e patrimonio culturale.

Il Cardo Roma è stato individuato come sede congressuale e hotel ufficiale, grazie a spazi in grado di accogliere fino a 1400 partecipanti, mentre Villa Miani dovrebbe ospitare il gala conclusivo. Un’eventuale assegnazione riporterebbe l’evento nella Capitale 42 anni dopo l’ultima edizione romana, rafforzando ulteriormente il prestigio internazionale della FGI e dello sport italiano.