Coppa Davis, la Spagna prepara l’assalto: Jodar e Merida per passare in Cile, poi il possibile ritorno di Alcaraz

L’Italia è già qualificata alla Final Eight di Coppa Davis 2026 in quanto campione in carica e Paese ospitate, mentre la Spagna dovrà ancora superare il secondo turno preliminare. Gli iberici saranno impegnati sabato 19 e domenica 20 settembre a Santiago del Cile, sulla terra battuta Outdoor dell’estasio nazionale. L’obiettivo è conquistare il pass per i quarti e presentarsi poi alle Finali con ambizioni importanti.

Ferrer punta sui giovani Jodar e Merida

Il capitano David Ferrer ha convocato Rafael Jodar, Daniel Merita, Jaume Mnar, Martin Landaluce e Pedro Martinez. La scelta più interessante riguarda proprio Jodar e Merita, indicati come possibili riferimenti del singolare. Manca invece una coppia di doppio particolarmente rodata, dettaglio che potrebbe diventare rilevante se il confronto dovesse arrivare alla sfida decisiva.

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Il Cile, guidato da Nicolas Massu, risponderò con Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomas Barrios Vera e Matias Soto. Il fattore campo e la superficie potranno aiutare i sudamericani, ma la Spagna parte con un gruppo profondo e ricco di talento.

E se tornasse Alcaraz?

In caso di qualificazione, la Spagna dovrebbe trovarsi dalla parte opposta del tabellone rispetto all’Italia, considerando che gli azzurri sono primi nel ranking e gli iberici secondi. Il vero punto interrogativo riguarda però Carlos Alcaraz. Se il numero uno spagnolo decidesse di rientrare per le Finals, il livello della squadra crescerebbe in maniera evidente.

Prima, però, c’è un ostacolo concreto da superare: il Cile a Santiago. Solo dopo si potrò davvero capire fino a dove potrà spingersi la Spagna in questa Coppa Davis.