BMW PGA Championship su Sky e NOW: sette italiani in gara a Wentworth

Da giovedì 17 a domenica 20 settembre il DP World Tour fa tappa in Inghilterra per il terzo appuntamento della Rolex Series. In campo Molinari, Migliozzi, Manassero, Paratore e altri tre azzurri.
Nuovo appuntamento con il grande golf su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre il DP World Tour 2026 fa tappa in Inghilterra per il BMW PGA Championship, terzo dei cinque eventi della Rolex Series.
Il torneo si giocherà sui campi del Wentworth, a Virginia Water, e vedrà al via alcuni dei nomi più importanti del circuito internazionale.
Da McIlroy a Rahm, tanti big al via
Tra i protagonisti attesi figurano Rory McIlroy, Jon Rahm, Matt Fitzpatrick e Robert MacIntyre, pronti a contendersi uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione europea.
Particolare attenzione anche alla presenza italiana, con sette azzurri in gara.
I sette italiani al BMW PGA Championship
Il contingente tricolore sarà composto da Francesco Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli.
Un gruppo numeroso che proverà a ritagliarsi spazio in un field di alto livello e in uno dei tornei più importanti del calendario del DP World Tour.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
BMW PGA Championship, dove vederlo su Sky e NOW
Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
La prima giornata scatterà giovedì 17 settembre dalle 8.30, stesso orario per la seconda giornata di venerdì. Sabato 19 e domenica 20 settembre la programmazione inizierà invece dalle 10.
Il commento sarà affidato a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Roberto Zappa.
BMW PGA Championship, il programma completo su Sky e NOW
Giovedì 17 settembre – Prima giornata
Dalle 8.30 – Commento in lingua originale
Dalle 13.00 – Commento di Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa
Dalle 16.00 – Telecronaca di Roberto Zappa, commento di Marco Cogliati
Venerdì 18 settembre – Seconda giornata
Dalle 8.30 – Commento in lingua originale
Dalle 13.00 – Commento di Massimo Scarpa e Marco Cogliati
Dalle 18.00 – Telecronaca di Roberto Zappa, commento di Silvio Grappasonni
Sabato 19 settembre – Terza giornata
Dalle 10.00 – Commento in lingua originale
Dalle 12.30 – Telecronaca di Roberto Zappa, commento di Massimo Scarpa
Dalle 15.00 – Commento di Silvio Grappasonni e Marco Cogliati
Domenica 20 settembre – Quarta giornata
Dalle 10.00 – Commento in lingua originale
Dalle 11.30 – Telecronaca di Roberto Zappa, commento di Marco Cogliati
Dalle 15.00 – Commento di Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa
Approfondimenti su Sky Sport 24 e SkySport.it
Il BMW PGA Championship sarà seguito per tutto il weekend anche attraverso Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, la App Sky Sport e i canali social ufficiali di Sky Sport.