Sport in tv oggi mercoledì 16 settembre: Italia-Cina U20 e Milan-Benfica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Cina negli ottavi dei Mondiali Under 20 di calcio femminile e Milan-Benfica in Europa League sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 16 settembre. Giornata ricca anche per le Nazionali azzurre di canoa polo, impegnate fin dal mattino ai Mondiali, mentre proseguono gli Europei di volley. Spazio inoltre al ciclismo con Giro d’Abruzzo, Grand Prix di Vallonia e Giro di Lussemburgo, al tennis e a un ricco programma di Serie C. Prosegue anche la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Riflettori puntati alle 18.30 sull’Italia femminile Under 20, che affronta la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali: la partita sarà trasmessa su Rai Sport HD e RaiPlay. Già dalle 8.00, però, sarà una lunga giornata azzurra ai Mondiali di canoa polo, con sette incontri delle diverse Nazionali italiane.

In serata torna il calcio europeo. Alle 21.00 il Milan affronta il Benfica in Europa League, mentre sono in programma anche Bayer Leverkusen-Celje, Sunderland-AZ Alkmaar e altre sfide della competizione. Il volley propone otto partite degli Europei distribuite tra pomeriggio e sera.

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Sport in tv oggi, mercoledì 16 settembre

03.30 – CICLISMO – Tour of Taihu Lake, quinta tappa Wuxi-Wuxi: non è prevista copertura tv o streaming.

08.00 – CANOA POLO (Mondiali) – Fase a gironi: diretta streaming su Canoe Planet. Nel programma Italia femminile-Polonia alle 09.10, Italia maschile-Malesia alle 10.20, Italia maschile U21-Sudafrica alle 12.05, Italia femminile U21-Paesi Bassi alle 12.40, Italia femminile-Svizzera alle 14.25, Italia maschile-Svezia alle 15.35 e Italia maschile U21-Gran Bretagna alle 17.20.

08.30 – CANOTTAGGIO (Europei Beach Sprint) – Prima giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – SNOOKER (Northern Ireland Open) – Qualificazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.10 – CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix di Vallonia: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 13.15.

11.45 – CICLISMO – Giro d’Abruzzo, seconda tappa Popoli Terme-Caramanico Terme: diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.35; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 13.35.

12.40 – CICLISMO – Grand Prix di Vallonia: diretta tv su Rai Sport HD dalle 15.35; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN dalle 15.30 e su Discovery+ e HBO Max dalle 15.00.

13.20 – CICLISMO – Giro di Slovacchia, prima tappa Kosice-Kosice: non è prevista copertura tv o streaming.

14.50 – CICLISMO – Giro di Lussemburgo, prima tappa Lussemburgo-Lussemburgo: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 16.20.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Argentina-Corea del Sud e Brasile-Stati Uniti: diretta streaming su FIFA TV.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Israele-Macedonia del Nord: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.30 – TENNIS (WTA 250 San Paolo) – Secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, SuperTennis e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Danimarca-Serbia: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Svezia-Slovacchia: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Turchia-Lettonia: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Polonia-Bulgaria: diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Italia-Cina: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Spagna-Portogallo: diretta streaming su FIFA TV.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Grosseto-Campobasso: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Latina-Guidonia: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Ravenna: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Pineto-Forlì: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Atalanta U23: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie C) – Torres-Pianese: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League) – Ararat Armenia-Sparta Praga: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League) – Omonia Nicosia-Celta Vigo: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – CALCIO (Liga) – Deportivo La Coruña-Siviglia e Atletico Madrid-Osasuna: diretta streaming su DAZN.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Francia-Romania: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Paesi Bassi-Estonia: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.10 – BASEBALL (MLB) – Cleveland Guardians-Chicago White Sox: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Everton-Wolverhampton: diretta streaming su Como TV.

21.00 – VOLLEY (Europei) – Cechia-Slovenia: diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Bayer Leverkusen-Celje: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Milan-Benfica: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Anderlecht-Lione, Olympiakos-Jagiellonia e Sturm Graz-Rennes: disponibili in formato Diretta Gol su Sky Sport 251, in alternanza con le altre partite di Europa League.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Sunderland-AZ Alkmaar: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Livorno-Vado: diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Perugia-Spezia: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Pescara-Gubbio: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Reggiana: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport 258; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Coventry-Aston Villa e Manchester United-Brighton.

21.00 – TENNIS (WTA 500 Guadalajara) – Secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, SuperTennis e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

21.30 – CALCIO (Liga) – Barcellona-Racing Santander e Levante-Athletic Bilbao: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 16 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.