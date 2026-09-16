Mondiali U20 femminili, Italia-Cina vale i quarti: alle 18.30 anche il derby iberico Spagna-Portogallo

Entrano nel vivo i Mondiali U20 di calcio femminile, con gli ottavi di finale pronti a regalare due sfide molto interessanti. Alle 18.30 scenderà in campo l’Italia contro la Cina, in una gara senza possibilità d’appello: chi vince accede ai quarti di finale, chi perde saluta il torneo. In contemporanea si giocherà anche Spagna-Portogallo, altro confronto di grande fascino che completerà il programma della fascia serale.

Italia-Cina: appuntamento chiave per continuare il sogno

Per l’Italia sarà il primo vero spartiacque della competizione. Dopo la fase a gironi, le Azzurrine si troveranno davanti una Cina da affrontare con grande attenzione, perché negli incontri a eliminazione diretta ogni dettaglio può fare la differenza.

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Serviranno equilibrio, lucidità e capacità di sfruttare al massimo le occasioni create. La posta in palio è altissima: un successo permetterebbe all’Italia di entrare tra le migliori otto del Mondiale e continuare il proprio percorso internazionale con ambizioni ancora maggiori. La partita sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay.

Spagna-Portogallo, sfida tutta europea

Sempre alle 18.30 andrà in scena anche Spagna-Portogallo, uno degli incroci più intriganti degli ottavi. Una sfida tutta europea, con due scuole calcistiche che si conoscono bene e che puntano a proseguire il cammino nel torneo. la gara sarà disponibile in diretta streaming su FIFA TV.

Sarà quindi un pomeriggio importante per il calcio femminile giovanile, con due ottavi di finale in contemporanea e l’Italia chiamata a giocarsi una delle partite più significative del proprio Mondiale.