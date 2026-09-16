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Calcio Calcio femminile

Mondiali U20 femminili, Italia-Cina vale i quarti: alle 18.30 anche il derby iberico Spagna-Portogallo

Lorenzo De Angelis
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Italia 16092026 sportface.it
Oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti del Mondiale U20 femminile (@azzurrefigc) - Sportface.it

Entrano nel vivo i Mondiali U20 di calcio femminile, con gli ottavi di finale pronti a regalare due sfide molto interessanti. Alle 18.30 scenderà in campo l’Italia contro la Cina, in una gara senza possibilità d’appello: chi vince accede ai quarti di finale, chi perde saluta il torneo. In contemporanea si giocherà anche Spagna-Portogallo, altro confronto di grande fascino che completerà il programma della fascia serale.

Italia-Cina: appuntamento chiave per continuare il sogno

Per l’Italia sarà il primo vero spartiacque della competizione. Dopo la fase a gironi, le Azzurrine si troveranno davanti una Cina da affrontare con grande attenzione, perché negli incontri a eliminazione diretta ogni dettaglio può fare la differenza.

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Serviranno equilibrio, lucidità e capacità di sfruttare al massimo le occasioni create. La posta in palio è altissima: un successo permetterebbe all’Italia di entrare tra le migliori otto del Mondiale e continuare il proprio percorso internazionale con ambizioni ancora maggiori. La partita sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. 

Spagna-Portogallo, sfida tutta europea

Sempre alle 18.30 andrà in scena anche Spagna-Portogallo, uno degli incroci più intriganti degli ottavi. Una sfida tutta europea, con due scuole calcistiche che si conoscono bene e che puntano a proseguire il cammino nel torneo. la gara sarà disponibile in diretta streaming su FIFA TV.

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Oggi Italia-Cina al Mondiale U20 (@azzurrefigc) – Sportface.it

Sarà quindi un pomeriggio importante per il calcio femminile giovanile, con due ottavi di finale in contemporanea e l’Italia chiamata a giocarsi una delle partite più significative del proprio Mondiale. 

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