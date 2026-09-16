Mondiali 2026, cronometro con finale-trappola a Montréal: Evenepoel può fare la differenza in salita

La cronometro maschile Elite dei Mondiali di ciclismo 2026 si disputerà domenica 20 settembre a Montreal, su un percorso di 39,2 chilometri con 220 metri di dislivello complessivo. Partenza e arrivo saranno nella città canadese, con traguardo fissato al Parc Jeanne-Mance. Il tracciato sarò in gran parte favorevole agli specialisti della potenza, ma il finale in salita promette di cambiare completamente la lettura della gara.

Dal Circuit Gilles-Villeneuve al finale più duri

I primi chilometri attraverseranno Montreal e costeggeranno il fiume San Lorenzo, prima del passaggio sul ponte Samuel-De Champlain e dell’ingresso nel settore del Parc Jean-Drapeau. Qui i corridori transiteranno anche sul Circuit Gilles-Villeneuve, storico tracciato di F1.

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Dopo il passaggio sull’isola, il percorso tornerà verso la città attraverso il ponte de la Concorde. È proprio negli ultimi chilometri che arriverà la difficoltà principale: circa 2km di salita, con pendenze che nei tatti più impegnativi supereranno il 7%. Una caratteristica che potrebbe penalizzare i cronoman più duri e favorire invece chi riesce a mantener grande potenza anche in ascesa.

Evenepoel favorito naturale

Il nome inevitabilmente più atteso è quello di Remco Evenepoel, campione del mondo e cronometro nelle ultime tre edizioni. Il belga sarebbe stato uno dei grandi riferimenti anche su un percorso completate pianeggiante, ma il finale in salita aumenta ulteriormente il suo vantaggio tecnico.

La capacità di abbinare aerodinamica, potenza pura e qualità da scalatore rende infatti Evenepoel particolarmente adatto a una prova di questo tipo. A Montreal, quindi, non basterà essere veloci: bisognerà distribuire perfettamente lo sforzo per arrivare con energie sufficienti all’ultimo strappo.