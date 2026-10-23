Coppa Davis, Italia senza Sinner: i dilemmi di Volandri tra certezze e recuperi

L’Italia vuole confermarsi in Coppa Davis, ma non sarà facile senza Sinner e con tante incognite per la squadra azzurra

Si avvicina il momento delle decisioni pesanti per Filippo Volandri, chiamato a comporre la rosa dell’Italia per le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Con Jannik Sinner costretto al forfait per i problemi fisici, il commissario tecnico azzurro si trova di fronte a un rebus da risolvere per schierare una formazione capace di conquistare il trofeo.

L’unica certezza granitica in questo scenario è Flavio Cobolli. Il tennista romano, autore di una stagione straordinaria che lo ha portato al settimo posto del ranking mondiale, è già prenotato per indossare la maglia della Nazionale, rappresentando il perno tecnico ed emotivo del gruppo.

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I veri dilemmi del CT riguardano invece gli altri tre slot disponibili, con quattro nomi di altissimo profilo in ballottaggio. Lorenzo Musetti, attuale n.24, offre il vantaggio di un finale di stagione attivo e di energie fresche, fondamentali in un torneo concentrato in pochi giorni.

Da Darderi a Berrettini: le possibili scelte di Volandri

Dall’altra parte, Luciano Darderi, n.20 del mondo, scalpita per ottenere la sua storica prima convocazione, forte di una crescita costante e di una solidità mentale impressionante.

A completare il quadro ci sono l’esperienza di Matteo Berrettini, in risalita in classifica, e l’eterno Lorenzo Sonego, pronto a garantire cuore e grinta. Le prossime settimane saranno decisive per Volandri, che dovrà bilanciare forma fisica, attitudine alla superficie e dinamiche di spogliatoio per presentare un team vincente nel tempio bolognese del tennis tricolore.