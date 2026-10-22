Mondiali ginnastica artistica: Abbadini solo 13esimo, Hashimoto campione del mondo

Yumin Abbadini si ferma al 13esimo posto ai Mondiali di Artistica maschile, come i sogni italiani: Hashimoto si laurea nuovo campione del mondo

I Mondiali di ginnastica artistica maschile hanno visto il trionfo del giapponese Daiki Hashimoto, ma per l’Italia l’attenzione si è concentrata sulla prova di Yumin Abbadini nel concorso individuale generale. Il ginnasta dell’Aeronautica ha chiuso al 13esimo posto mondiale con un punteggio totale di 79.632, confermandosi stabilmente tra i migliori atleti internazionali del panorama.

La gara di Abbadini è iniziata agli anelli con un solido 12.700, seguito da un volteggio Kasamatsu da 13.400 che lo ha proiettato in 19esima posizione. Alle parallele ha ottenuto 13.333, mostrando buona esecuzione nonostante un’uscita non perfettamente bloccata.

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Il momento più critico è arrivato alla sbarra, dove una caduta dal difficile elemento Pegan, scelto appositamente per testarsi in questo importante contesto, ha limitato il punteggio a 12.333. Tuttavia, la reazione è stata impeccabile: al corpo libero ha chiuso con un eccellente 13.766 e un finale da 14.100, dimostrando grande carattere.

Abbadini deluso, ma in top-15: Hashimoto campione del mondo

Ai microfoni dei giornalisti presenti, Abbadini ha espresso una sana insoddisfazione per l’errore alla sbarra, ma la sua prestazione rappresenta un tassello fondamentale per la crescita del movimento italiano.

Intanto, Hashimoto ha dominato con 85.998 punti, davanti al cinese Yang Haonan (84.199) e al britannico Joe Fraser (83.531), l’Italia può guardare al futuro con grande ottimismo. Abbadini ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, gettando le basi per obiettivi ancora più ambiziosi nelle prossime rassegne internazionali, sapendo che la costanza sarà la chiave per il podio.