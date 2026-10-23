Coppa del Mondo, italiane verso il debutto a Soelden. Trocker: “Concentrata sulla mia sciatalgia”

L’Italia ha grandi speranze in Coppa del Mondo, nonostante le assenze di Goggia e Brignone. Le parole di Bassino e Trocker verso l’appuntamento

Tutti pronti verso Soelden. Il countdown per l’avvio della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 è ormai agli sgoccioli. Domani il sipario si alzerà sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden per l’atteso slalom gigante femminile, una gara che vedrà 11 azzurre protagoniste.

Al cancelletto di partenza ci sarà anche Marta Bassino, pronta a tornare sulla neve austriaca dopo aver saltato l’intera scorsa stagione a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.

La piemontese ha descritto un’estate particolare, ammettendo qualche piccolo turbamento in Val Senales, proprio il luogo del suo infortunio. “Mi sento bene anche se in questi giorni in Val Senales mi è venuto fuori qualche piccolo turbamento perché qui mi sono fatta male. Fra recupero dall’infortunio e rimozione della placca abbiamo lavorato diversamente”, ha dichiarato.

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Per Bassino è come iniziare un nuovo percorso, dopo i recenti cambiamenti nei materiali. Dodici anni fa esordì proprio qui a Soelden, dove nel 2016 conquistò il primo podio in Coppa del Mondo. Affronterà la gara con un atteggiamento completamente diverso.

La prima di Anna Trocker in Coppa del Mondo: occhi puntati sul talento azzurro

L’Italia punta con entusiasmo anche sul talento di Anna Trocker, attesa alla sua prima stagione tra le grandi. La giovane atleta, domani al debutto assoluto a Soelden, si è detta felice dell’opportunità.

“Sono molto contenta di poter gareggiare a Sölden. Vorrei concentrarmi sulla mia sciata, dare del mio meglio come in questi ultimi mesi e divertirmi. Mi sono subito trovata bene nel gruppo, siamo tutte abbastanza giovani e questo ha agevolato il mio ingresso nel team”, ha detto la giovane sciatrice azzurra.