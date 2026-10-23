F1, ci siamo: oggi comincia il GP di Austin, Antonelli per la storia

Andrea Kimi Antonelli arriva in Texas con il primo match point iridato a disposizione, a 73 anni da Alberto Ascari. Un fine settimana che potrebbe essere storico non solo per il pilota italiano, che lo affronta con grande lucidità, ma per tutto il movimento.

La serenità di Antonelli per il primo match point

Il traguardo dista davvero poco. Ad Austin, Antonelli si presenta con 340 punti in classifica, un margine netto su George Russell fermo a 238. A soli 20 anni e alla seconda stagione in F1, il pilota Mercedes ha l’occasione concreta di chiudere i conti.

La matematica parla chiaro: serve una vittoria, sperando che Russell non vada oltre il 9° posto e che Lewis Hamilton resti oltre il 5°. Nonostante la pressione, il bolognese mantiene un profilo basso, evitando distrazioni. “È pazzesco quando pensi al titolo, ed è proprio per questo motivo che eviterò di farlo”, ha dichiarato. Rispetto all’anno di esordio, ha cambiato atteggiamento. Ha spiegato di aver fatto un passo indietro mentalmente, godendosi ogni momento senza forzare il risultato a tutti i costi. Un approccio che ha permesso di gestire in modo maturo episodi complessi come l’incidente di Melbourne.

Hamilton e Leclerc elogiano Kimi, la Ferrari porta ancora aggiornamenti

In casa Ferrari anche Hamilton guarda con orgoglio al suo erede. L’inglese ha lodato il lavoro svolto insieme all’ingegnere Bonnington e ha affermato: “Merita di essere campione”. Il pilota inglese è tornato sul mancato ingresso in box nell’ultima gara costatogli probabilmente il podio: “Penso che, prima di tutto, da queste esperienze si impari. È raro che mi ritrovi in una situazione del genere. Nei giorni successivi non mi sono sentito granché bene, ma si cresce anche attraverso questi momenti”

L’ammirazione per le prestazioni dell’italiano attraversa l’intero paddock. Anche Charles Leclerc ha voluto rimarcare la qualità della stagione di Antonelli, definendola quasi perfetta. Il monegasco ha ribadito come la velocità del ventenne sia apparsa evidente fin da subito.

Intanto la Ferrari porta anche in USA altri aggiornamenti. Leclerc ha però minimizzato nel consueto giovedì di interviste: “Si tratta di un piccolo passo nella giusta direzione; ovviamente, come sempre, l’obiettivo è proprio questo”. Rapporto con Hamilton? Il pilota monegasco ha commentato così: “Ci sproniamo a vicenda a dare il massimo ogni fine settimana. Ci sono weekend in cui lui è semplicemente incredibilmente veloce, e in quelle occasioni imparo moltissimo”.

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