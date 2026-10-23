Sci, Solden apre la stagione di sci alpino: attesa per Bassino, programma e orari

La Coppa del mondo di sci alpino 2026/2027 scatta il 24 e 25 ottobre sulle nevi austriache di Sölden. Uomini e donne affrontano i primi slalom dell’anno sulle montagne con neve fresca.

Il rientro di Marta Bassino e i recuperi ostacolati di Brignone e Goggia

Coppa del mondo di sci, ci siamo. Il fine settimana inaugurale inizia sabato con la prova femminile, divisa tra la prima manche delle 10:00 e la seconda delle 13:00, visibili su Rai, Eurosport e piattaforme streaming.

L’Italia schiera 11 sciatrici al cancelletto di partenza, guidate dal tanto atteso ritorno in gara di Marta Bassino. La piemontese rimette gli sci a un anno esatto dalla frattura al piatto tibiale patita in allenamento alla vigilia della scorsa apertura.

Le attenzioni si concentrano sul suo stato di forma, affiancata da compagne come Lara Della Mea, Laura Pirovano e la giovane Anna Trocker.

Il gruppo femminile accusa però assenze pesanti. Manca all’appello Federica Brignone: la fuoriclasse valdostana, reduce dal grande sforzo per i 2 ori Olimpici, ha dovuto fermarsi per un nuovo intervento chirurgico alla gamba.

Assente pure Sofia Goggia, in piena convalescenza dopo una fastidiosa doppia infezione virale estiva. Il traguardo della discesista bergamasca resta il rientro programmato per novembre nelle amate prove veloci.

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La spinta di Alex Vinatzer e la carica del contingente maschile

Domenica tocca invece ai 7 uomini della squadra italiana, impegnati in pista con gli stessi orari del sabato.

I riflettori puntano forte su Alex Vinatzer, atleta di 27 anni a caccia della definitiva maturità dopo gli alti e bassi vissuti nell’ultimo inverno olimpico. Il talento altoatesino appare rinvigorito dall’arrivo di Max Blardone nello staff tecnico, considerato un aiuto tattico enorme. “Penso ora di aver raggiunto la massima maturazione dell’atleta e guardo con fiducia alle prossime quattro stagioni”, ha dichiarato il gardenese, ribadendo la voglia di mettersi alle spalle le incertezze passate.

Lo sciatore cerca conferme a lungo termine, con un occhio di riguardo ai Mondiali casalinghi in Val Gardena del 2031. Assieme a lui, il gruppo ripone grandi aspettative in Giovanni Franzoni. L’argento Olimpico di discesa libera vuole raccogliere punti pesanti anche tra le porte larghe del gigante. Completa il quadro il veterano Luca De Aliprandini, pronto a una rivincita sportiva.