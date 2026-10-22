Eurolega, l’Olimpia Milano perde anche con il Barcellona: sesta sconfitta

L’Olimpia Milano non riesce a vincere e trovare continuità di prestazioni in Eurolega: i lombardi hanno perso contro il Barcellona

L’Olimpia Milano continua a sprofondare nel baratro dell’Eurolega. Davanti al proprio pubblico al Forum, i meneghini hanno incassato l’ennesima delusione, cadendo per 89-81 contro un buon Barcellona.

Questo risultato segna la sesta sconfitta in 7 partite disputate, con un filotto negativo di 5 ko consecutivi in ambito continentale che ha spedito la squadra di Giuseppe Poeta sul fondo della classifica, in compagnia del Baskonia.

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La partita è stata un monologo relativo degli ospiti, trascinati dall’ex di turno Punter, autore di 17 punti. I catalani hanno gestito il match con assoluta autorità. Milano ha inseguito per gran parte dell’incontro, mostrando gravi lacune offensive e concedendo ben 19 palle perse e 17 rimbalzi offensivi agli avversari. Nel primo tempo, un parziale negativo ha portato i padroni di casa sotto di 8 punti, chiudendo i primi 20 minuti sul 40-44.

C’è poco da salvare per Milano: arrivano anche i fischi

Nella ripresa, il divario è arrivato a toccare le 14 lunghezze sul 52-64. Sebbene Burnell abbia provato a tenere viva la contesa con 15 punti (inclusi 4 triple su 5 tentativi), supportato da Peters con 13, Bolmaro e Thompson con 12 a testa, le speranze di rimonta sono svanite dopo una giocata da 4 punti di Punter e un parziale finale di 6-0 subìto negli ultimi minuti.

I fischi del Forum hanno sancito un’altra serata davvero negativa per Milano e una crisi che richiede una reazione immediata e radicale per evitare un disastro sportivo totale per tutti.