MotoGP, Australia : Bezzecchi vola nelle pre-qualfiche, dietro Marquez e Martin

Il fine settimana australiano della MotoGP inizia bene per l’Italia, vento forte e animali vaganti in pista scompigliano le carte. Marco Bezzecchi domina il caos e conquista la vetta davanti a Marc Marquez e Jorge Martin.

MotoGP, la rinascita di Marco Bezzecchi

Non è Australia senza natura. La sessione di pre-qualifiche sul tracciato di Phillip Island regala episodi al limite del surreale, a rendere poi ancora tutto più insidioso concorrono le poderose raffiche di vento. Prima del definitivo trasferimento del Gran Premio ad Adelaide, previsto per la stagione 2027, la storica pista ha preteso il suo tributo di imprevisti. L’evento chiave vede protagonisti in negativo Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Un brusco contatto innesca la caduta del pilota romagnolo in curva 4, obbligando la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa per ripulire l’asfalto dai detriti sparsi.

Ripresa l’attività, una nuova e inattesa interruzione ferma il cronometro: un wallaby decide di attraversare la traiettoria, costringendo i commissari a bloccare nuovamente le moto per evidenti ragioni di sicurezza. Nonostante le interruzioni a singhiozzo e la botta rimediata a terra, Bezzecchi mantiene i nervi saldi. Tornato in sella alla sua Aprilia, sfrutta una percorrenza perfetta della sua moto e piazza il tempo di riferimento in 1’26″775. Un guizzo finale che gli permette di beffare il compagno di marca Raul Fernandez per appena 72 millesimi.

Marc Marquez e Jorge Martin inseguono, Bagnaia sprofonda

Alle spalle del duo di testa, Marc Marquez conferma l’ottimo passo mostrato al mattino. Lo spagnolo della Ducati strappa il 3° tempo a 126 millesimi dalla vetta, a pari merito con l’Aprilia di Ai Ogura, che chiude 4° con lo stesso identico crono.

Il delicato duello per il titolo mondiale vede invece Jorge Martin accontentarsi della 5° piazza, in ritardo di 255 millesimi a causa di un ultimo settore percorso troppo lentamente.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una classifica che in effetti evidenzia lo stato di grazia delle moto di Noale, capaci di piazzare ben 4 mezzi nelle prime 5 posizioni.

Il finale di sessione subisce ulteriori rallentamenti a causa della scivolata di Alex Marquez, 6° al traguardo davanti alle KTM di Enea Bastianini e Pedro Acosta. Fabio Di Giannantonio blinda la top 10 e l’accesso diretto alla fase calda. Giornata davvero amara per Francesco Bagnaia, che continua ad acvere palesi problemi di feeling con l’anteriore della sua moto. Pecco termina 14° a 952 millesimi dalla testa ed è matematicamente condannato a passare dalla Q1. Assente in pista Luca Marini, rimasto ai box per un attacco influenzale.