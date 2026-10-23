Serie A, altro esonero vicino: il sostituto sarà uno tra Motta o Tudor

Altro esonero in arrivo in Serie A? La settimana europee delle italiane potrebbe mietere una vittima eccellente in panchina. La presenza di Thiago Motta e Igor Tudor, oltre che di Conte, sulla lista degli allenatori senza squadra, mette in allerta gli allenatori soprattutto in vista della sosta.

Motta o Tudor, toccherà a Giuntoli decidere

L’Atalanta cade ad Amsterdam e le voci provenienti da Bergamo sul possibile esonero di Maurizio Sarri tornano a farsi forti. La sconfitta per 2-0 contro l’Ajax in Conference League certifica la profonda crisi della squadra nerazzurra.

Alla fine la gara è stata anche equilibrata. La Dea ha retto l’urto quasi per tutta la gara alla Johan Cruijff Arena, ma ha finito per sbandare clamorosamente negli ultimi minuti. Il finale recita 2-0 per i lancieri.

La formazione bergamasca ha sofferto dal primo istante la spinta offensiva dell’Ajax. Nel primo tempo gli olandesi hanno sfiorato il vantaggio nei primi minuti ma l’Atalanta ha retto anche bene, senza però far male. Nella ripresa nulla è cambiato. Zalewski e De Ketelaere hanno tentato qualche sortita, senza impensierire il portiere. Quando il pareggio sembrava ormai un affare chiuso, la difesa nerazzurra ha staccato la spina subendo prima la rete di Arokodare e poi quella del giovane Ouazane. Ora per passare il turno servirà un’impresa da 10 punti in 4 partite.

A fine partita il tecnico Sarri ha dichiarato: «A cinque minuti dalla fine l’ultima cosa che avrei pensato era perdere. Ne usciamo con rabbia, senza sconforto. Abbiamo fatto una gara seria e intensa».

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Pagliuca valuta il cambio, Tudor e Motta in lista

Il bilancio stagionale descrive un momento molto delicato per Sarri e la sua Atalanta. La squadra bergamasca ha incassato 5 sconfitte nelle ultime 7 gare. In campionato la Dea è relegata all’undicesimo posto con 9 punti.

Il rendimento insoddisfacente inevitabilmente non soddisfa la proprietà, per questa ragione secondo le ultime notizie in arrivo da Bergamo Stephen Pagliuca starebbe riflettendo con attenzione sulla guida tecnica. Domenica a Bergamo arriva il Frosinone e la sfida somiglia parecchio a un’ultima chiamata.

Senza una reazione concreta in campo, il ribaltone potrebbe diventare realtà. Le alternative circolano apertamente. Nonostante la voglia di Giuntoli di tenere Sarri in panchina, il resto della dirigenza starebbe lavorando su due profili per l’eventuale sostituzione. Il preferito per impatto sarebbe Igor Tudor, un allenatore abituato ad alzare subito il ritmo e a compattare lo spogliatoio, oltre che a ridisegnare la Dea con la difesa a tre gasperiniana. L’altra strada porterebbe verso Thiago Motta, corteggiato per le sue idee di gioco ma un allenatore di maggiore incognita da prendere a campionato in corso.