Monza, Lamborghini World Finals: ingresso gratuito nel fine settimana

Monza apre per la prima volta alle Lamborghini World Finals. Un fine settimana di motori per salutare la Huracán e incoronare i campioni del 2026.

Gilardoni, Iaquinta e la battaglia d’Europa a Monza

L’asfalto brianzolo ospita in questo fine settimana l’atto finale della casa di Sant’Agata Bolognese. I motori rombano oggi già per le prove libere, aprendo il weekend.

La gara segna l’ultimo valzer della Huracán Super Trofeo Evo2, destinata a lasciare il posto al modello Temerario nel 2027. Sulla pista scendono 79 equipaggi divisi nelle 3 grandi serie continentali di Asia, Europa e Nordamerica.

L’attenzione generale è tutta sul campionato europeo, in modo particolare sulla categoria Pro. La classifica vede la coppia Gilardoni-Iaquinta del team DL Racing davanti al duo Fraboni-Rytter dell’Oregon Team per 1 solo, misero punto di scarto.

I semafori verdi sono scattati già ieri ma oggi la competizione entrerà nel vivo. Nella mattina il programma riparte alle 09.30 con la seconda manche del Nordamerica, proseguendo poi alle 12.30 con l’Europa e chiudendo alle 15.30 con l’Asia.

Domani (sabato) mattina spazio a riscaldamento e qualifiche, preludio alle sfide iridate vere e proprie. Nel pomeriggio partono le finali mondiali: alle 14.20 tocca alle classi Am e Lamborghini Cup, mentre alle 16.50 sfrecciano i piloti Pro e Pro-Am.

Motori e spettacolo: la Essenza SCV12 scalda i tifosi

Domenica il sipario cala con le ultime, determinanti, sfide in pista. Alle 11.05 partono le auto della categoria Am e Cup, mentre i campioni delle classi Pro e Pro-Am lottano per il titolo alle 13.20, poco prima della cerimonia sotto la bandiera a scacchi.

Tribune e spalti restano aperti gratis per l’intera durata della manifestazione. Si paga soltanto il posteggio. Gli appassionati possono entrare gratuitamente all’interno del paddock scaricando un pass sulla piattaforma TicketOne.

L’organizzazione dell’autodromo fa sapere che gli ingressi potrebbero subire un contingentamento in caso di affluenza massiccia, per garantire la sicurezza generale. Dalle tribune, i tifosi ammirano anche i giri in pista della poderosa Essenza SCV12.

Oltre all’azione vera e propria, l’organizzazione ha allestito una Fan Zone fuori dall’area box. L’evento chiude in festa domenica con un DJ set programmato tra le 12.00 e le 15.00, unendo sport, musica e motori.

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