World Climbing Series Speed, Randi-Colli bronzo con record europeo nella staffetta femminile

Le azzurre chiudono terze a Chongqing con il nuovo primato continentale di 13″08. Per Giulia Randi è la terza medaglia in tre giorni dopo il bronzo individuale e l’argento nella staffetta mista.

Ancora un podio per l’Italia nella World Climbing Series Speed di Chongqing. Nell’ultima giornata di gare al Datianwan Stadium, Giulia Randi e Beatrice Colli conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta femminile e stabiliscono il nuovo record europeo in 13″08.

Il risultato completa una trasferta cinese di alto livello per la Nazionale azzurra. Randi sale sul podio per il terzo giorno consecutivo dopo il bronzo ottenuto nella prova individuale e l’argento conquistato sabato insieme a Francesco Ponzinibio nella staffetta mista.

Randi e Colli superano la Cina 2 nei quarti

La coppia italiana ha raggiunto le semifinali battendo nei quarti la seconda formazione cinese composta da Huang Xinyi e Bai Yumei.

Randi e Colli hanno completato la prova in 13″48, precedendo le avversarie, ferme a 15″08.

In semifinale le azzurre hanno poi affrontato la prima squadra cinese, formata da Fan Jingyue e Zhang Shaoqin. Le padrone di casa hanno chiuso in 12″97, mentre una caduta di Beatrice Colli nella propria frazione non ha permesso all’Italia di completare regolarmente la prova.

Finale per il bronzo da record: 13″08 per l’Italia

Nella sfida per il terzo posto contro le francesi Louise Fontaine e Capucine Viglione, Randi e Colli hanno reagito con una prestazione di alto livello.

Randi ha fermato il cronometro a 6″56, mentre Colli ha completato la propria frazione in 6″51. Il tempo complessivo di 13″08 ha consegnato alle azzurre sia il bronzo sia il nuovo primato europeo della staffetta femminile.

La Francia ha chiuso in 13″77, lasciando così il terzo gradino del podio all’Italia.

La medaglia d’oro è andata alla formazione cinese Fan Jingyue-Zhang Shaoqin, vincitrice della finale contro la coppia indonesiana composta da Adi Asih Kadek e Rajiah Sallsabillah, argento.

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Giulia Randi, tre medaglie in tre giorni a Chongqing

Il bronzo nella staffetta femminile completa una tre giorni da protagonista per Giulia Randi. Venerdì 18 settembre l’azzurra aveva conquistato il terzo posto nella gara individuale, dopo l’argento già ottenuto in stagione a Chamonix.

Sabato 19 settembre era poi arrivato l’argento nella staffetta mista insieme a Francesco Ponzinibio. Nella stessa giornata Randi aveva inoltre migliorato il record italiano individuale con 6″39, mentre Matteo Zurloni aveva fissato il nuovo primato nazionale maschile a 4″93.

Per Beatrice Colli il bronzo arriva invece dopo il quarto posto ottenuto nella staffetta mista insieme a Zurloni.

Tre medaglie e tre record per la Speed azzurra a Chongqing

L’Italia chiude dunque la tappa cinese con tre medaglie: il bronzo individuale di Randi, l’argento di Randi-Ponzinibio nella staffetta mista e il bronzo di Randi-Colli nella staffetta femminile.

Al bottino si aggiungono il quarto posto di Zurloni-Colli nella staffetta mista, i record italiani individuali di Randi e Zurloni e il nuovo record europeo di 13″08 nella staffetta femminile.