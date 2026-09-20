MotoGP Austria 2026, prima vittoria per Acosta: Martin e Bezzecchi sul podio

Lo spagnolo della KTM riscatta la caduta nella Sprint e conquista il primo successo in carriera nella classe regina. Quarto Ogura, quinto Marc Marquez. Bagnaia sale settimo dopo la penalità inflitta ad Aldeguer.
Pedro Acosta conquista il Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo della KTM, partito dalla terza posizione, riscatta la caduta nella Sprint Race e centra la prima vittoria in carriera nella classe regina.
Alle sue spalle chiudono le due Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che completano il podio di Spielberg.
Acosta trionfa, Ogura quarto e Marquez quinto
Ai piedi del podio termina Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Il giapponese, rientrato dopo due gare di stop a causa di una frattura alla mano, chiude in quarta posizione.
Domenica più complicata invece per Marc Marquez, che non riesce ad andare oltre il quinto posto e conclude a circa sette secondi da Acosta.
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Penalità per Aldeguer, Bagnaia sale settimo
Nel finale arriva anche una penalità per Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini. Lo spagnolo riceve un long lap penalty per un contatto con Binder, sesto al traguardo.
Non avendo il tempo di scontare la penalità prima della bandiera a scacchi, Aldeguer viene sanzionato con tre secondi aggiuntivi sul tempo finale. Il pilota spagnolo scivola così dalla settima all’ottava posizione.
A beneficiarne è Francesco Bagnaia, che guadagna una posizione e sale al settimo posto.