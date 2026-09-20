Giro di Campania, finale al fotofinish a Napoli: Fagundez batte Delettre in piazza del Plebiscito

L’uruguaiano della Burgos Burpellet BH conquista la corsa di 193,1 km partita da Caserta e conclusa nel cuore di Napoli. Secondo Delettre dopo uno sprint risolto soltanto al fotofinish, Fancellu e Vendrame primi italiani.

Finale al cardiopalma per il ritrovato Giro di Campania, la gara professionistica riportata in calendario per volontà della Regione. Dopo 193,1 chilometri con partenza da Caserta e arrivo in piazza del Plebiscito a Napoli, a conquistare la vittoria è stato l’uruguaiano Eric Antonio Fagundez della Burgos Burpellet BH.

Il successo è arrivato al termine di uno sprint serratissimo contro il francese Alexandre Delettre della TotalEnergies. I due sono giunti praticamente affiancati sul traguardo, arrivando anche a toccarsi durante la volata, e per assegnare la vittoria è stato necessario attendere l’esame del fotofinish.

Fagundez precede Delettre dopo la fuga decisiva

L’azione che ha deciso la corsa si è sviluppata dopo lo scollinamento di Agerola, al termine di una salita di 14 chilometri con una pendenza media del 4,5%. A circa 45 chilometri dall’arrivo si è formata una fuga a quattro con Fagundez, Delettre, Andrii Ponomar e Einer Rubio.

Quest’ultimo era stato il primo ad allungare sulla salita di Agerola, transitando da solo in testa. In discesa è stato poi raggiunto da tre dei quattordici corridori che componevano il gruppo immediatamente alle sue spalle.

Rubio ha provato anche a sorprendere gli avversari nel finale, attaccando su via Marina quando mancavano circa 800 metri al traguardo. Il tentativo non è però bastato a evitare lo sprint, risolto soltanto dopo il controllo del fotofinish.

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Fancellu e Vendrame i migliori italiani

Alle spalle dei quattro protagonisti della fuga, la volata degli inseguitori è stata vinta da Gorka Corres.

I primi italiani al traguardo sono stati Alessandro Fancellu della Mbh Bank Csb Telecom, sesto, e Andrea Vendrame del Team Jayco Aiula, settimo.

Da Caserta a Napoli, il Giro di Campania attraversa il territorio regionale

La corsa ha proposto un percorso di 193,1 chilometri con partenza da Caserta, anche se il chilometro zero era collocato a Maddaloni, e conclusione nel centro di Napoli.

Il tracciato ha attraversato l’area vesuviana e raggiunto il mare del capoluogo, toccando nel corso della giornata anche le altre province campane. Un percorso pensato per accompagnare il ritorno del Giro di Campania e valorizzare il territorio regionale, con l’obiettivo dichiarato di far crescere ulteriormente la manifestazione nelle prossime edizioni.

La gara si è disputata nel primo giorno dedicato ai Mondiali su strada di Montreal, rassegna iridata che culminerà domenica 27 settembre con la prova maschile.