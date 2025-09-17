Effettuato il sorteggio delle Final Eight della Coppa Davis 2025. Ecco l’avversario e il tabellone per l’Italia di Volandri.

Evitato, almeno per ora, il match tra il n°1 e il n°2 del ranking mondiale nella Coppa Davis 2025. Il sorteggio avrebbe potuto mettere Italia e Spagna contro già ai quarti, ma così non è stato.

Il possibile dualismo tra le due nazioni e, in particolar modo, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, non avverrà sicuramente ai quarti di finale, seppur la possibilità potrebbe avvenire nei turni successivi.

Coppa Davis 2025, Italia-Austria ai quarti: il tabellone fino alla finale

Il sorteggio ha decretato che la testa di serie numero 1 (l’Italia), affronterà l’Austria al debutto nella fase finale di Bologna della Coppa Davis 2025. I padroni di casa esordiranno contro la squadra allenata da Jürgen Melzer e che conta giocatori come Rodionov, Neumayer e Misolic.

Sorteggio che dunque, almeno sulla carta, favorisce l’Italia, sia per il debutto evitato con la Spagna, ma anche per i turni successivi. Infatti, in caso di vittoria con l’Austria, in semifinale ci sarebbe la vincitrice di Francia-Belgio, evitando così, oltre gli iberici, anche Germania, Argentina e Repubblica Ceca, affrontabili solo in finale.

Un cammino dunque positivo, non certamente privo di insidie, che la squadra di Volandri dovrà affrontare con massime energie e qualità, come fatto nell’anno passato, in cui l’Italia ha alzato la coppa al cielo. I match saranno tra il 19 e il 23 novembre, giorno della finale di Bologna.

Di seguito il tabellone delle Final Eight della Coppa Davis 2025.

ITALIA (1)

Austria Francia (3)

Belgio Rep. Ceca (4)

Spagna Argentina

Germania (2)



* () teste di serie