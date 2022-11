Coppa Davis 2023: wild card per l’Italia, direttamente ai gironi

Italia e Spagna hanno conquistato una wild card per le Finals di Coppa Davis 2022. Gli azzurri e il team spagnolo, dunque, giocheranno direttamente la fase a gironi autunnale e non dovranno passare attraverso le forche caudine dei preliminari di febbraio. Sono qualificate di diritto, così come recita il regolamento, anche le due finaliste che oggi cercheranno di conquistare l’insalatiera, Australia e Canada. Il sorteggio per i playoff, ai quali dunque non parteciperanno i ragazzi di Volandri, è in programma a Malaga alle 11.45 prima della finale.