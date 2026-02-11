Cocciaretto vola ai quarti a Doha: battuta Ann Li dopo tre ore di battaglia

L’azzurra supera la statunitense in tre set e prosegue la sua corsa nel Wta 1000 del Qatar. Prossima avversaria Jelena Ostapenko.

Elisabetta Cocciaretto conquista l’accesso ai quarti di finale del Wta 1000 di Doha superando la statunitense Ann Li, numero 41 del ranking mondiale.

La tennista italiana si è imposta al termine di una sfida molto combattuta, durata quasi tre ore, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4.

Vittoria in tre set contro Ann Li

La 25enne di Fermo, attualmente numero 57 del ranking Wta, ha gestito con lucidità i momenti decisivi di un match equilibrato, riuscendo a chiudere al terzo set dopo aver ceduto il secondo parziale.

Cocciaretto era entrata in tabellone come lucky loser, ma sta sfruttando al meglio l’opportunità. Nel turno precedente aveva già firmato un risultato di rilievo eliminando la statunitense Coco Gauff, numero 5 del mondo.

Ai quarti sfida con Ostapenko

Nei quarti di finale del torneo qatariota l’azzurra affronterà la lettone Jelena Ostapenko, attuale numero 24 della classifica Wta.

Per Cocciaretto si tratta di un percorso di grande valore in uno dei tornei più prestigiosi del circuito femminile.

