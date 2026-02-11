Skeleton Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Bagnis protagonista in prova, domani il via al singolo maschile

Domani le prime due run sulla pista Eugenio Monti. Amedeo Bagnis tra i più brillanti negli allenamenti, Gaspari costante. Si riaccende il ricordo dell’oro storico di Bibbia.

Prende ufficialmente il via domani il programma dello skeleton ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Cortina Sliding Center, intitolata a Eugenio Monti, l’Italia si affida a Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari nel singolo maschile, mentre al femminile saranno in gara Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli.

Bagnis tra i migliori in allenamento

Le indicazioni arrivate dalle prove sono incoraggianti soprattutto per Bagnis. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione ufficiale, confermandosi poi stabilmente nei piani alti con due secondi posti alle spalle del britannico Matt Weston e un quinto tempo.

Un rendimento costante che lo inserisce tra i possibili outsider della gara olimpica. Più regolare, ma sempre competitivo, Gaspari, autore di piazzamenti attorno alla dodicesima e tredicesima posizione. Entrambi hanno scelto di non prendere parte all’ultima sessione ufficiale di allenamento, dedicata alle ultime due discese di rifinitura.

Il programma di gara

Domani, giovedì 12 febbraio, sono in programma le prime due run del singolo maschile:

Ore 9:30 prima discesa

Ore 11:08 seconda discesa

Le successive run assegneranno le medaglie, in una gara che si preannuncia equilibrata e tecnica su una pista che esalta precisione e coraggio.

Il precedente storico

Nella storia olimpica dello skeleton, l’Italia può vantare una sola medaglia: l’oro conquistato da Nino Bibbia a St. Moritz 1948. Un successo rimasto unico e che rappresenta ancora oggi il riferimento per la disciplina azzurra.

A Cortina, davanti al pubblico di casa, l’obiettivo è tornare a sognare.

