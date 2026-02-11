Slittino doppio maschile, Italia a 17 millesimi dalla vetta: Rieder-Kainzwaldner terzi dopo la prima run

Grande equilibrio sulla pista di Cortina: Rieder-Kainzwaldner inseguono le medaglie nel doppio maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Tutto si decide nella seconda manche.
Finale apertissima nello slittino doppio maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Cortina Sliding Center gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono la prima manche al terzo posto, a soli 17 millesimi dalla vetta.
La coppia altoatesina, scesa con il pettorale numero 8, ferma il cronometro con un ritardo minimo rispetto agli statunitensi Marcus Müller / Ansel Haugsjaa, autori del miglior tempo in 52”482 e nuovo riferimento del tracciato.
In seconda posizione provvisoria gli austriaci Thomas Steu / Wolfgang Kindl, staccati di appena 3 millesimi dalla testa.
Distacchi minimi, tutto ancora aperto
Alle spalle degli azzurri troviamo le due coppie tedesche Eggert/Müller (+0.097) e Wendl/Arlt (+0.101), mentre il secondo equipaggio italiano formato da Ivan Nagler e Fabian Malleier occupa la settima posizione a +0.165.
Sette formazioni racchiuse in poco più di un decimo e mezzo: uno scenario che rende la seconda manche, in programma dalle 19:44, completamente imprevedibile.
L’ultima medaglia italiana nel doppio olimpico risale a Torino 2006 con Plankensteiner/Haselrieder. A Cortina l’occasione è concreta. Ma servirà una seconda discesa perfetta.