Belgrado, Dosso vola in batteria: 7.05 e finale conquistata

Primato stagionale per l’azzurra nella tappa Gold del World Indoor Tour: a quattro centesimi dal record italiano. Finale alle 18.44 in diretta su Sky Sport Arena.
Zaynab Dosso protagonista a Belgrado. Nella tappa Gold del World Indoor Tour, l’azzurra ha vinto la propria batteria dei 60 metri firmando il primato stagionale di 7.05, a soli quattro centesimi dal record italiano di 7.01 stabilito lo scorso anno in occasione del successo agli Euroindoor di Apeldoorn.
La sprinter italiana si qualifica così per la finale, in programma alle 18.44.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Dosso a un passo dal record italiano
Il crono di 7.05 rappresenta il miglior tempo stagionale per Dosso, che conferma il suo stato di forma a pochi mesi dall’appuntamento continentale. Il riferimento resta il 7.01, primato italiano siglato nel 2025.
La prova in batteria lascia segnali positivi in vista della finale serale.
Awuah Baffour in finale, Ceccarelli eliminato
Nel settore maschile, Awuah Baffour eguaglia il proprio personale con 6.61 e conquista l’accesso alla finale.
Si ferma invece in batteria Ceccarelli, che chiude con il tempo di 6.74 e non riesce a qualificarsi per l’atto conclusivo.
Diretta tv su Sky Sport Arena
Il meeting di Belgrado è trasmesso in diretta tv mercoledì 11 febbraio su Sky Sport Arena, dalle 17 alle 19.