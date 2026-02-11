Oftebro oro nella combinata nordica a Milano-Cortina 2026: Norvegia di nuovo sul trono

Il norvegese Jens Luraas Oftebro domina la 10 km di combinata nordica a Lago di Tesero e conquista l’oro olimpico. Argento a Lamparter, bronzo a Hirvonen. Buona rimonta degli azzurri.

La Norvegia torna d’oro nella combinata

Dopo 28 anni di attesa, la Norvegia torna a festeggiare un oro olimpico individuale nella combinata nordica. A firmare l’impresa è Jens Luraas Oftebro, protagonista della Gundersen dal trampolino normale con 10 km di fondo ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il 25enne scandinavo ha costruito la vittoria nella seconda parte di gara, recuperando i sette secondi di svantaggio accumulati dopo il salto (chiuso al settimo posto) e piazzando l’azione decisiva nell’ultimo giro sul selettivo tracciato di Lago di Tesero, in Val di Fiemme.

La gara: attacco decisivo sull’ultima salita

Dopo il segmento di salto a Predazzo, con l’estone Kristjan Ilves leader provvisorio, la frazione di fondo si è trasformata in una prova di resistenza. Temperature in aumento e neve sempre meno compatta hanno reso i 10 chilometri particolarmente duri.

Oftebro si è riportato sui battistrada entro metà gara, poi ha accelerato sulla penultima salita, spezzando il gruppo. L’unico in grado di reagire è stato l’austriaco Johannes Lamparter, che ha conquistato l’argento senza però riuscire a insidiare realmente il norvegese nel finale.

Alle loro spalle, rimonta notevole del finlandese Eero Hirvonen, risalito dalla decima posizione dopo il salto fino al bronzo, primo podio olimpico della sua carriera.

Un titolo storico per Oftebro

Per Oftebro si tratta del primo oro olimpico individuale dopo i successi a squadre tra Mondiali e Giochi. Il norvegese conferma così lo status di miglior fondista del circuito, aggiungendo un nuovo titolo alla stagione già brillante.

Con questo successo, la Norvegia torna sul gradino più alto del podio individuale della combinata dopo quasi tre decenni, ribadendo la propria tradizione in una disciplina storicamente favorevole ai vichinghi.

Italia: buone rimonte nel fondo

Buone indicazioni per la squadra azzurra. Samuel Costa è stato il migliore degli italiani, chiudendo 13° dopo essere partito 22° con 1’22” di ritardo.

Rimonta incoraggiante anche per Aaron Kostner, passato dal 27° al 16° posto, mentre il veterano Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade e nel giorno del 36° compleanno, ha recuperato quattordici posizioni chiudendo 19°.