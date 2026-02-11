Slittino doppio femminile, Italia al comando dopo la prima manche: Vötter-Oberhofer davanti a tutte

Le azzurre guidano la finale olimpica a Cortina dopo la prima discesa: 53.102 il tempo di riferimento, Germania a 22 millesimi. Oro ancora tutto da decidere nella seconda run delle 18.53.

Si infiamma la pista Cortina Sliding Center nella finale del doppio femminile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Dopo la prima delle due manche decisive, l’Italia è al comando con Andrea Vötter e Marion Oberhofer, autrici di una discesa pulita e potente chiusa in 53.102.

Germania a un soffio

Alle loro spalle le tedesche Natalie Eitberger e Dajana Eitberger-Matschina (Eitberger-Matschina), che recuperano nella parte centrale del tracciato ma restano dietro di appena 22 millesimi (+0.022).

Terza posizione per l’Austria con Selina Egle e Lara Kipp a +0.091, mentre la Lettonia con Robezniece-Bogdanova accusa un distacco più ampio (+0.390). Quinta la coppia statunitense Forgan-Kirkby (+0.468). Le altre sei coppie risultano nettamente più attardate.

Tutto rimandato alla seconda run

La seconda manche, in programma alle 18.53, assegnerà le medaglie. I distacchi minimi rendono la corsa all’oro completamente aperta, con Germania e Austria pronte a giocarsi tutto negli ultimi metri.

L’Italia, però, è davanti. E quando sei davanti in una finale olimpica, devi solo restare lucido e fare un’altra discesa come la prima.

