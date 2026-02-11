5 Cerchi, 5 curiosità su Stefania Constantini

Il suo sguardo mentre piazza lo stone decisivo per conquista del bronzo per l’Italia resterà una delle immagini di Mi-Co ‘26

Ecco 5 curiosità su Stefania Costantini.

1. Prima di diventare una celebrità mondiale, Stefania lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento a Cortina d’Ampezzo. Si è licenziata proprio poco prima di partire per le Olimpiadi di Pechino 2022, decisa a dare tutto per il suo sport. Il suo arruolamento ufficiale nelle Fiamme Oro (il gruppo sportivo della Polizia di Stato) è arrivato proprio durante i Giochi, trasformando la sua passione in un lavoro a tempo pieno.

2. Sebbene sia nata in una famiglia di sportivi (il papà era un giocatore di hockey), Stefania ha scoperto il curling quasi per caso. A 8 anni si era appena trasferita in un altro quartiere di Cortina e una sua nuova amica, che già praticava questo sport, la convinse a provare perché la squadra aveva bisogno di nuove compagne. È stato un colpo di fulmine: ha abbandonato nuoto e tennis per dedicarsi interamente al ghiaccio.

