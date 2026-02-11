Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Biathlon 15 km donne Milano-Cortina 2026: doppietta Francia, Wierer quinta con rimpianto

Franz Monaco
-
2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women's 15 km, Anterselva, Italy 11 Feb
Mandatory Credit: Photo by JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN/Shutterstock (16556276ai) Dorothea Wierer of Italy competes in women's biathlon 15 km individual during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Anterselva. 2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women's 15 km, Anterselva, Italy - 11 Feb 2026

Doppietta francese con Julia Simon e Lou Jeanmonnot nell’Individuale femminile. Bronzo alla bulgara Hristova. Wierer quinta con rimpianti, Vittozzi lontana dal podio.

Francia dominante nell’Individuale

L’Individuale femminile da 15 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 parla francese. A imporsi è Julia Simon, oro con il tempo di 41:15.6, davanti alla connazionale Lou Jeanmonnot, staccata di 53”1. Completa il podio la bulgara Lora Hristova, terza a 1’04”5.

Le francesi hanno fatto la differenza sugli sci: miglior tempo assoluto per Jeanmonnot, mentre Simon ha saputo costruire la vittoria con solidità e gestione nei quattro poligoni.

2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women's 15 km, Anterselva, Italy 11 Feb

Mandatory Credit: Photo by MATHIAS BERGELD/BILDBYRÅN/Shutterstock (16557437br)
Julia Simon of France celebrates in women’s biathlon 15 km individual during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Anterselva.
2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women’s 15 km, Anterselva, Italy – 11 Feb 2026

Wierer, rimpianto poligono

L’Italia resta fuori dalla zona medaglie nonostante la presenza delle sue due stelle. Dorothea Wierer chiude quinta a 1’33”9, pagando un errore al secondo poligono che pesa in una gara dove ogni bersaglio mancato vale un minuto di penalità.

Con il percorso netto al tiro, l’azzurra avrebbe potuto lottare per l’argento. Resta comunque una prova solida sugli sci e al poligono, con il rammarico di quell’unica sbavatura che ha compromesso la corsa al podio.

2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women's 15 km, Anterselva, Italy 11 Feb

Mandatory Credit: Photo by JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN/Shutterstock (16556276ab)
Lisa Vittozzi of Italy competes in women’s biathlon 15 km individual during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Anterselva.
2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women’s 15 km, Anterselva, Italy – 11 Feb 2026

Vittozzi imprecisa

Gara più complicata per Lisa Vittozzi, che paga diverse imprecisioni allo shooting e termina lontana dalle prime posizioni. La sappadina non riesce a trovare continuità al poligono e scivola fuori dalla lotta per le medaglie già nella parte centrale della prova.

Classifica finale (Top 10)

  1. Julia Simon (Francia) – 41:15.6

  2. Lou Jeanmonnot (Francia) – +53.1

  3. Lora Hristova (Bulgaria) – +1:04.5

  4. Vanessa Voigt (Germania) – +1:17.4

  5. Dorothea Wierer (Italia) – +1:33.9

  6. Camille Bened (Francia) – +1:36.7

  7. Lea Meier (Svizzera) – +1:37.4

  8. Janina Hettich-Walz (Germania) – +2:03.3

  9. Linn Gestblom (Svezia) – +2:12.6

  10. Franziska Preuss (Germania) – +2:19.9

