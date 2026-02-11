Brignone scioglie i dubbi e ci sarà: ecco il quartetto azzurro per il SuperG olimpico

Federica Brignone stringe i denti e conferma la presenza al via del SuperG femminile di Milano-Cortina 2026. Con lei Goggia, Pirovano e Curtoni: atteso anche il Presidente Mattarella sulle Tofane.

Il quartetto azzurro per il SuperG di Cortina

Sarà composto da Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano ed Elena Curtoni il quartetto che domani prenderà parte al SuperG olimpico femminile a Cortina d’Ampezzo.

L’ufficialità è arrivata dalla FISI nella giornata odierna, mettendo fine alle incertezze legate soprattutto alle condizioni fisiche di Brignone.

Brignone scioglie le riserve: “Ci sarà”

Nelle ultime ore erano circolati dubbi sulla presenza al cancelletto della campionessa azzurra. La valdostana continua a convivere con dolore alla gamba dopo il grave incidente subito mesi fa e il successivo rientro in discesa libera sull’Olympia delle Tofane.

Per alcuni minuti si era diffusa anche la voce di una possibile rinuncia. Poi la decisione definitiva: Brignone gareggerà.

Le condizioni non sono ancora perfette e la forma non può essere al massimo, ma la voglia di esserci ha prevalso. L’azzurra stringerà i denti e sarà al via del SuperG femminile in programma domani, 12 febbraio.

Un tifoso speciale sulle Tofane

Ad assistere alla gara ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Cortina per seguire da vicino il SuperG femminile di Milano-Cortina 2026.

Un motivo in più di attenzione per una prova che vede l’Italia schierare quattro atlete di esperienza e talento in una delle gare più attese del programma dello sci alpino.