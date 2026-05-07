Internazionali d’Italia, Cocciaretto vola al secondo turno: “Emozione incredibile sul Centrale”

L’azzurra supera in due set l’austriaca Sinja Kraus al Foro Italico e centra il quarto accesso consecutivo al secondo turno a Roma. Decisivi aggressività e qualità nei momenti chiave nonostante la pioggia

Cocciaretto avanti a Roma tra pioggia ed emozioni

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali d’Italia.

La tennista marchigiana ha battuto l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2, 6-4, conquistando così il secondo turno del torneo romano per il quarto anno consecutivo.

Una serata complicata dalle condizioni meteo al Foro Italico, con la pioggia che ha ritardato l’inizio dell’incontro e si è riaffacciata nel finale, ma che non ha impedito all’azzurra di esultare davanti al pubblico del Campo Centrale.

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“È stato bellissimo, un’emozione incredibile. Non pensavo ci fosse così tanta gente, invece era pieno e i tifosi mi hanno aiutato tantissimo”, ha raccontato Cocciaretto al termine della partita.

Primo set in controllo dopo l’avvio difficile

L’inizio del match sembrava poter complicare i piani della numero 41 del mondo. Cocciaretto perde subito il servizio nel game inaugurale dopo essere andata sotto 0-40, ma reagisce immediatamente trovando il controbreak.

Da quel momento la partita cambia volto. L’azzurra aumenta l’intensità degli scambi, varia il gioco e costringe Kraus a muoversi lateralmente con continuità.

Il break del 3-1 arriva al termine di uno scambio giocato con grande aggressività sulla diagonale di rovescio, chiuso da un vincente lungolinea. Cocciaretto prende fiducia, spinge vicino alle righe e domina il parziale, chiuso 6-2 in 34 minuti grazie anche a un vincente in risposta.

Secondo set più complicato

Anche il secondo parziale si apre con un break subito dall’italiana, che però recupera subito il servizio di svantaggio. Con il passare dei game la sfida si fa più equilibrata.

Kraus, numero 104 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni, cresce soprattutto dal lato del rovescio e riesce a mettere pressione all’azzurra.

Nel settimo gioco l’austriaca si procura due palle break che potrebbero portarla avanti 4-3, ma Cocciaretto le annulla con personalità grazie a un ace e a una seconda vincente.

Con gli ombrelli aperti sugli spalti del Centrale, l’italiana trova anche il punto più spettacolare del match con una raffinata demi-volée giocata praticamente sulla riga del rettangolo di battuta.

Sei match point prima dell’esultanza

Il game conclusivo è il più teso della partita. Cocciaretto si procura ben sei match point, ma deve attendere l’ultimo per poter finalmente esultare, complice un errore di rovescio dell’austriaca.

“Quando vedo il traguardo ho spesso troppa fretta di chiudere il punto. Invece devo solo continuare a giocare con pazienza”, ha spiegato l’azzurra.

Al secondo turno l’italiana affronterà ora la statunitense Emma Navarro, numero 28 del mondo.

“Sarà una partita difficile. Cercherò di fare il meglio possibile e di migliorarmi, che è il mio obiettivo”, ha concluso Cocciaretto.

Pioggia protagonista al Foro Italico

Dopo il match dell’azzurra la pioggia si è intensificata sul Foro Italico, costringendo gli organizzatori a sospendere il programma.

Tra gli incontri rinviati anche quello dell’italiana Noemi Basiletti, avanti 5-3 nel primo set contro Ajla Tomljanovic, oltre alla sfida tra Federico Cinà e Alexander Blockx, mai iniziata.