Cobolli vola in semifinale a Monaco, oggi Musetti in campo a Barcellona

Il tennista romano supera Kopriva in due set al BMW Open. Attesa per conoscere l’avversario tra Zverev e Cerundolo.
Grande momento per il tennis italiano: Flavio Cobolli conquista la semifinale del BMW Open, torneo ATP 500 da oltre 2,5 milioni di euro in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club.
Il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del tabellone, ha superato con autorità il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione solida per Cobolli, che conferma l’ottimo stato di forma dopo il recente successo nell’ATP 500 di Acapulco Open.
In semifinale Cobolli affronterà il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Francisco Cerúndolo, sfida che definirà il prossimo ostacolo nel cammino verso la finale del torneo tedesco.
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Nel pomeriggio riflettori puntati anche su Lorenzo Musetti, impegnato nel torneo ATP di Barcelona Open, altro importante appuntamento della stagione sulla terra battuta europea.
Il tennis italiano continua così a recitare un ruolo da protagonista nel circuito internazionale, con diversi azzurri in corsa nei principali tornei primaverili su terra.