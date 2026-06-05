Golden Gala, tris italiano con Diaz, Fabbri e Sioli. Cresce Jacobs, male Battocletti

Il Golden Gala Pietro Mennea ha dato conferme importanti e qualche delusioni: Diaz, Fabbri e Sioli vincono. Jacobs sta migliorando, Battocletti non va

Il 46esimo Golden Gala Pietro Mennea regala una serata di emozioni, velocità e potenza allo stadio Olimpico, con l’Italia che celebra tre vittorie prestigiose. Matteo Sioli, 20 anni, trionfa nel salto in alto con 2.28m, diventando il primo azzurro a vincere nella specialità al meeting romano.

Leo Fabbri domina il getto del peso con un potente 22.14m, bissando il successo in casa dopo Rabat. E Marcell Jacobs, pur quinto nei 100m, torna sotto i 10″ con un 9.99 che segna un importante passo verso gli Europei di Birmingham.

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La kermesse internazionale premia anche i big globali: Noah Lyles conferma il suo status volando a 9.88 nei 100m, mentre Trey Cunningham scrive la storia nei 110hs con 12.98, record del meeting e migliore prestazione mondiale stagionale.

Serata no per Battocletti al Golden Gala

Nel femminile, Julien Alfred vince i 200m in 21.93, Henriette Jæger sigla il PB nei 400m (49.60) e Emma Zapletalova migliora il primato slovacco negli ostacoli bassi (52.58). Buone notizie dal settore azzurro: Francesco Pernici è terzo negli 800m (1’43″97), Ludovica Cavalli migliora il personale nei 1500m (4’01″64).

Non è serata per Nadia Battocletti, 13ª nei 5000m dopo un periodo influenzale, ma l’azzurra promette riscatto. Un’edizione che celebra l’atletica di qualità, con 30.000 spettatori e un cast da 40 campioni olimpici e mondiali. Il movimento italiano conferma la sua crescita: dopo Firenze e Rabat, Roma consolida il ruolo di tappa cruciale della Diamond League. Appuntamento ora ai campionati europei, con gli azzurri carichi di fiducia e risultati che aprono scenari entusiasmanti per la stagione agonistica.