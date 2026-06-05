Roland Garros, giorno storico per l’Italia: Arnaldi-Cobolli e Bolelli-Vavassori vogliono la finale

Oggi è una giornata decisiva al Roland Garros 2026: Arnaldi e Cobolli si contendono la finale maschile. Bolelli-Vavassori contro Granollers e Zeballos

Il 5 giugno 2026 resterà scolpito nella memoria del tennis azzurro. Per la prima volta, l’Italia vive una giornata da sogno al Roland Garros, con due semifinali italiane in programma sullo stesso Slam.

Il clou è il derby monolitico tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in programma alle 19:00 sul Court Philippe Chatrier: un match senza precedenti, che supera per importanza il quarto Sinner-Musetti degli US Open, perché ora in palio c’è l’accesso alla finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I precedenti ufficiali dicono 1-1, ma la storia recente sorride al ligure: Arnaldi arriva da una serie di prestazioni brillanti, dal Challenger di Cagliari agli ottavi parigini dopo un inizio di stagione che sembrava maledetta, mentre Cobolli conferma la sua ascesa costante. Due stili a confronto, due anime del tennis italiano che si sfidano per scrivere un nuovo capitolo. Chi avrà la meglio?

Oggi anche la semifinale di doppio maschile: Bolelli-Vavassori per la storia

Nell’altra semifinale, quella di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano i numeri uno del mondo Granollers-Zeballos. Gli azzurri, reduci dal trionfo agli Internazionali di Roma, cercano il pass per la finale con la consapevolezza di poter battere chiunque.

Il loro 3-3 nei precedenti include proprio la vittoria di maggio sulla terra capitolina, un segnale psicologico fondamentale.

Ormai non resta solo che aspettare poche ore, poi potremo vivere un’altra grande giornata di sport e tennis italiano. E il derby Arnaldi-Cobolli sarà anche visibile in chiaro sulla Rai. Un’occasione unica per celebrare il tennis italiano, che a Parigi dimostra di avere profondità, talento e carattere.

Qualunque sia l’esito, oggi l’Italia ha già vinto: due semifinali in uno Slam sono il sigillo di un movimento in splendida forma, pronto a sognare in grande.