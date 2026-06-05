World Para Taekwondo Roma Grand Prix, argento per Bossolo: rivivi l’evento su Sportface

Il World Para Taekwondo Roma Grand Prix è già entrato nella storia: gioia per Bossolo, rivedi l’evento su Sportface

La prima edizione del World Para Taekwondo Roma Grand Prix entra nella storia con l’argento di Antonino Bossolo nella categoria K44 -70 kg. Davanti al pubblico del Foro Italico, il campione azzurro, già bronzo paralimpico a Parigi 2024, conferma di essere un atleta incredibile con una prestazione autorevole che gli è valsa la seconda medaglia più importante.

Il cammino di Bossolo è stato impeccabile: negli ottavi ha superato il compagno di nazionale Luca Turtuoro (14-4, 16-1), ai quarti ha dominato l’uzbeko Alikulov (8-2, 15-11), poi in semifinale ha battuto l’azero Khalilov al tie-break decisivo (8-7 nel terzo round).

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In finale, contro il giapponese Kudo, l’azzurro ha lottato punto su punto: vinto il primo parziale 7-3, ha ceduto nei successivi (4-8, 4-11) al termine di una sfida spettacolare. Al suono del gong, standing ovation meritata per una medaglia che vale più di un risultato.

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Il Para Taekwondo è stato un successo incredibile a Roma

L’argento di Bossolo rappresenta un traguardo di non poco conto per il para taekwondo italiano, anche perché erano in gara i maggiori specialisti sulla scena internazionale.

Ma sono arrivati segnali positivi anche dal femminile: Suemi Ricci e Giulia Cassar (K44 -52 kg) si sono fermate ai quarti, ma le loro prestazioni confermano progressi tangibili. Una giornata di sport, inclusione e passione che celebra i valori autentici del taekwondo, con Roma protagonista di un evento che unisce eccellenza agonistica e significato sociale.

Il movimento azzurro guarda al futuro con rinnovato slancio, consapevole che risultati come questo costruiscono il presente e quello che verrà. Tutte le sfide della Grand Prix Arena saranno trasmesse in streaming su Sportface attraverso il canale Taekwondo Plus. Anche semifinali e finali di ogni giornata saranno visibili anche su Sportface, presente sulle piattaforme Prime Video e Samsung TV Plus.