Golden Gala, Saraboyukov vince nel salto in lungo: i tempi di recupero per Furlani

Saraboyoukov trionfa nel salto in lungo uomini al Golden Gala: Furlani va avanti nel recupero dopo lo stop, a che punto siamo

Il Golden Gala Pietro Mennea ha regalato una grande serata nel teatro stupendo di Roma, con il salto in lungo maschile vinto dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.26m, davanti al greco Miltiadis Tentoglou e al cubano Javier Odelín.

Una gara di alto livello che ha visto l’assenza forzata di Mattia Furlani, costretto a rinunciare all’appuntamento romano per un infortunio rimediato durante il meeting di Xiamen. Senza il primo al mondo e colui che sarebbe stato il grande favorito, a spiccare è stata la determinazione e la costanza dell’atleta bulgaro, che ha comunque chiuso con un’ottima lunghezza.

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Intanto, il campione azzurro, campione mondiale indoor, è ancora alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale destro rimediata durante il quarto salto in Cina, uscendo dolorante dalla pedana.

Come sta Furlani e i tempi di recupero

Certo, l’assenza di Furlani a Roma è stata un vero peccato, di fronte al pubblico di casa, ma poteva andare pure peggio. I primi accertamenti hanno escluso complicazioni gravi – soprattutto rispetto alle sensazioni iniziali -, ma un periodo di inattività era inevitabile: il recupero standard per questo tipo di infortunio richiede circa 20 giorni, con ritorno alle gare previsto non prima di tre settimane.

Se non dovessero esserci ulteriori problemi, Furlani potrà puntare regolarmente agli Europei di Birmingham di agosto, obiettivo principale della stagione. Nel frattempo, il saltatore ha esorcizzato la paura con un gesto ironico sui social, ricevendo la vicinanza di compagni come Jacobs, Fabbri e Battocletti.

Il percorso di recupero sarà monitorato giorno per giorno, con cautela per evitare ricadute. Intanto, il Golden Gala ha confermato la crescita dell’atletica italiana, con tre vittorie azzurre e una grande festa all’insegna dello sport. Furlani osserva da lontano, ma il suo ritorno è già nell’aria.