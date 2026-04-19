Cobolli si arrende in finale a Monaco: Shelton vince il BMW Open

L’azzurro cede in due set allo statunitense: resta un ottimo percorso fino all’ultimo atto.

Si ferma in finale il cammino di Flavio Cobolli al BMW Open di Monaco di Baviera. Il tennista romano è stato sconfitto oggi, domenica 19 aprile, dallo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

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Shelton, numero 6 del ranking mondiale e seconda testa di serie del tabellone, ha indirizzato subito il match grazie a due break consecutivi nel primo set, chiuso sul 6-2. Più equilibrato il secondo parziale, rimasto in bilico fino al 5-5, prima dell’allungo decisivo dell’americano che ha conquistato il titolo in Baviera.

Per Cobolli resta comunque un torneo di alto livello, impreziosito dal successo in semifinale contro Alexander Zverev. Il 23enne azzurro conferma il buon momento di forma dopo il trionfo conquistato a febbraio all’ATP 500 di Acapulco.

Per Shelton si tratta del primo titolo in carriera sulla terra rossa nel circuito maggiore, oltre che del secondo successo stagionale e del quinto complessivo.