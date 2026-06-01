Fossa Olimpica, il 2 giugno in palio i pass per la finale nazionale: coinvolte 19 regioni

Nel giorno della Festa della Repubblica scattano le Qualificazioni Regionali di Società di Fossa Olimpica. Venti impianti distribuiti in tutta Italia ospiteranno la prova che assegnerà i posti per la Finale del Campionato Italiano di Società.
La Festa della Repubblica sarà anche una giornata importante per il tiro a volo italiano. Martedì 2 giugno la Fossa Olimpica tornerà protagonista con le Qualificazioni Regionali di Società, appuntamento che metterà in palio l’accesso alla Finale del Campionato Italiano di Società in programma il prossimo 27 settembre.
La competizione coinvolgerà 20 impianti distribuiti in 19 regioni italiane, confermando ancora una volta la grande diffusione della disciplina sul territorio nazionale.
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Venti impianti coinvolti in tutta Italia
Le gare si svolgeranno contemporaneamente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.
Nel dettaglio, le sedi individuate sono:
- Tav Il Lago (Teramo) – Abruzzo
- Tav Val d’Agri (Potenza) – Basilicata
- Tav Torretta (Reggio Calabria) – Calabria
- Tav Zaino (Benevento) – Campania
- Tav Olimpia Crevalcore (Bologna) – Emilia-Romagna
- Tav Porpetto (Udine) – Friuli-Venezia Giulia
- Tiro a Volo Roma – Lazio
- Sporting Club Ventimiglia (Imperia) – Liguria
- Trap Concaverde (Brescia) – Lombardia
- Tav Castelfidardo (Ancona) – Marche
- Tav Città Carpinone (Isernia) – Molise
- Tav Pecetto (Alessandria) – Piemonte
- Tiro a Volo Nicola Caramia (Brindisi) – Puglia
- Tav 2020 Mazara (Trapani) – Sicilia
- Tav Castanea (Messina) – Sicilia
- Tav Pabillonis (Sud Sardegna) – Sardegna
- Tav Montecatini-Pieve a Nievole (Pistoia) – Toscana
- Tav Cascata delle Marmore (Terni) – Umbria
- Tav Aosta – Valle d’Aosta
- Tav Santa Lucia di Piave (Treviso) – Veneto
Formula di gara
La manifestazione si svolgerà in un’unica giornata e prevede una distanza di 50, 75 oppure 100 piattelli, in base alle decisioni dei singoli Delegati Regionali.
Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera FITAV rilasciata da una società appartenente alla regione interessata dalla prova. Per gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato sarà valida, a scelta dell’atleta, la sede di servizio oppure quella indicata nel tesseramento.
Come si assegna il titolo regionale
La classifica sarà determinata sulla base dei sei migliori punteggi ottenuti da ciascuna società.
Ogni squadra potrà schierare al massimo un atleta di categoria Eccellenza e due di Prima Categoria. I tiratori appartenenti a categorie inferiori potranno sostituire quelli di categorie superiori, ma non viceversa.
La società che chiuderà al primo posto della classifica assoluta conquisterà il titolo di Campione Regionale.
In palio la finale nazionale
Al termine delle qualificazioni accederanno alla Finale del Campionato Italiano di Società un numero di sodalizi pari al 60% delle società partecipanti in ogni regione, con inclusione degli eventuali ex aequo.
La FITAV si riserva inoltre la possibilità di assegnare alcune Wild Card sulla base del ranking nazionale assoluto.