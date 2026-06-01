Federginnastica promossa al Rimini Wellness: successo per il debutto tra campioni, spettacoli e attività

Bilancio positivo per la prima partecipazione della Federazione Ginnastica d’Italia alla manifestazione internazionale dedicata a fitness e benessere. Grande affluenza allo stand FGI e numerose attività con atleti, discipline e iniziative rivolte al pubblico.

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la prima partecipazione della Federazione Ginnastica d’Italia al Rimini Wellness, la manifestazione internazionale dedicata al fitness, allo sport e al benessere che si è svolta dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini.

Per quattro giorni la Federginnastica è stata protagonista all’interno dello spazio condiviso con il main sponsor Freddy, accogliendo appassionati, curiosi e visitatori in un’area che ha ospitato attività, dimostrazioni e momenti di incontro con i campioni delle varie discipline.

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Grande partecipazione allo stand FGI

Anche nella giornata conclusiva l’interesse del pubblico non è mancato. Lo stand della Federazione ha continuato a registrare una costante presenza di visitatori, attratti dalle iniziative organizzate nel corso della manifestazione.

Particolarmente apprezzate le challenge “Sfida il Campione!”, che hanno coinvolto numerosi partecipanti e distribuito gadget firmati Federginnastica e Freddy, andati rapidamente esauriti.

Parkour protagonista con Barile e Visintin

Tra gli appuntamenti più seguiti dell’ultima giornata ci sono state le attività dedicate al Parkour.

I traceur Rosario Barile e Nicholas Visintin hanno guidato momenti formativi e dimostrativi, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi alla disciplina attraverso vere e proprie sessioni pratiche e sfide aperte ai visitatori.

Un debutto accolto con entusiasmo

L’esperienza al Rimini Wellness ha evidenziato un forte interesse anche da parte di chi non segue abitualmente il mondo della ginnastica.

Molti visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le diverse discipline federali e di mettersi alla prova insieme agli atleti delle Nazionali, protagonisti soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato allo stand 126 del Padiglione C5.

Lo spettacolo finale chiude l’evento

A suggellare la partecipazione della Federginnastica è stato lo show organizzato da Freddy nell’Arena centrale Hall Sud.

L’esibizione, realizzata insieme alla compagnia artistica Kataklò e ai finalisti di Amici 25, ha richiamato un pubblico numeroso e ha valorizzato le diverse anime della ginnastica italiana.

Dalla ritmica all’artistica, passando per acrobatica, aerobica e parkour, lo spettacolo “The Art of Movement” ha mostrato ancora una volta il legame tra sport, espressione artistica e intrattenimento, chiudendo nel migliore dei modi l’esordio della Federazione Ginnastica d’Italia al Rimini Wellness.