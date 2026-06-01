Campionati Italiani Femminili U17 e U19, assegnati a Chianciano Terme i titoli nazionali: Highlights su Italia Boxe TV

Si sono concluse al Pala Montepaschi le finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19. Tre giorni di gare che hanno incoronato le nuove campionesse d’Italia nelle diverse categorie di peso.

Si è chiusa al Pala Montepaschi di Chianciano Terme l’edizione 2026 delle fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico.

La manifestazione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata in collaborazione con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale FPI Toscana, ha assegnato i titoli nazionali giovanili al termine di tre intense giornate di gara.

L’evento è stato trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, permettendo agli appassionati di seguire tutte le sfide che hanno portato all’assegnazione delle cinture tricolori. E dove è possibile rivivere tutte le emozioni della tre giorni.

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Le nuove campionesse italiane Under 17

Nella categoria Under 17 sono stati assegnati dodici titoli italiani.

46 kg: Milani (LZ) b. Bresciani (PM) ai punti

48 kg: Palumbo (PL) b. Bertolone (PM) ai punti

50 kg: Tartaglione (GS) b. Todaro (SC) ai punti

52 kg: Turrin (LZ) b. Famoso (PM) ai punti

54 kg: Cavaliere (PL) b. Fiorentino (LZ) ai punti

57 kg: Stifani (PL) b. Piras (PM) ai punti

60 kg: Salvan (VE) b. Galesi (TS) ai punti

63 kg: Amadori (LB) b. Pittarello (VE) per sospensione del combattimento

66 kg: Caldarella (SC) b. Esposito (EM) per sospensione del combattimento

70 kg: Russo (TS) b. Falcetta (PL) ai punti

75 kg: Bragonzi (LB) b. Riso (LZ) ai punti

+80 kg: Et Touizi (LB) b. De Lucia (CP) ai punti

Le campionesse italiane Under 19

Anche tra le Under 19 sono state assegnate le maglie tricolori nelle varie categorie di peso.

48 kg: Guglielmon (TN) b. El Ghyaty (TS) per sospensione del combattimento

51 kg: Roggio (SA) b. Cuomo (CP) ai punti

54 kg: Reale (CP) b. Mirto (GS) ai punti

57 kg: Di Felice (AB) b. El Ouafa (VE) per RSC

60 kg: Filardi (SC) b. Perna (TS) ai punti

65 kg: Ferdinandi (LZ) b. Rosano (LZ) ai punti

70 kg: Scorrano (PM) b. Marcellino (LZ) ai punti

75 kg: Naticchi (LZ) b. Malimpensa (VE) ai punti

80 kg: Trabelsi (PL) b. Merendino (SC) ai punti

Tre giorni di pugilato a Chianciano Terme

La rassegna nazionale ha visto salire sul ring le migliori pugili giovanili provenienti da tutta Italia, impegnate nei quarti di finale, nelle semifinali e nelle finali che hanno assegnato i titoli tricolori 2026.

Un appuntamento che ha confermato il valore del movimento femminile italiano e che ha messo in luce numerosi talenti destinati a rappresentare il futuro del pugilato azzurro.