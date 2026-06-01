Campionati Italiani Femminili U17 e U19, assegnati a Chianciano Terme i titoli nazionali: Highlights su Italia Boxe TV

Si sono concluse al Pala Montepaschi le finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19. Tre giorni di gare che hanno incoronato le nuove campionesse d’Italia nelle diverse categorie di peso.
Si è chiusa al Pala Montepaschi di Chianciano Terme l’edizione 2026 delle fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico.
La manifestazione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata in collaborazione con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale FPI Toscana, ha assegnato i titoli nazionali giovanili al termine di tre intense giornate di gara.
L’evento è stato trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, permettendo agli appassionati di seguire tutte le sfide che hanno portato all’assegnazione delle cinture tricolori. E dove è possibile rivivere tutte le emozioni della tre giorni.
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Le nuove campionesse italiane Under 17
Nella categoria Under 17 sono stati assegnati dodici titoli italiani.
46 kg: Milani (LZ) b. Bresciani (PM) ai punti
48 kg: Palumbo (PL) b. Bertolone (PM) ai punti
50 kg: Tartaglione (GS) b. Todaro (SC) ai punti
52 kg: Turrin (LZ) b. Famoso (PM) ai punti
54 kg: Cavaliere (PL) b. Fiorentino (LZ) ai punti
57 kg: Stifani (PL) b. Piras (PM) ai punti
60 kg: Salvan (VE) b. Galesi (TS) ai punti
63 kg: Amadori (LB) b. Pittarello (VE) per sospensione del combattimento
66 kg: Caldarella (SC) b. Esposito (EM) per sospensione del combattimento
70 kg: Russo (TS) b. Falcetta (PL) ai punti
75 kg: Bragonzi (LB) b. Riso (LZ) ai punti
+80 kg: Et Touizi (LB) b. De Lucia (CP) ai punti
Le campionesse italiane Under 19
Anche tra le Under 19 sono state assegnate le maglie tricolori nelle varie categorie di peso.
48 kg: Guglielmon (TN) b. El Ghyaty (TS) per sospensione del combattimento
51 kg: Roggio (SA) b. Cuomo (CP) ai punti
54 kg: Reale (CP) b. Mirto (GS) ai punti
57 kg: Di Felice (AB) b. El Ouafa (VE) per RSC
60 kg: Filardi (SC) b. Perna (TS) ai punti
65 kg: Ferdinandi (LZ) b. Rosano (LZ) ai punti
70 kg: Scorrano (PM) b. Marcellino (LZ) ai punti
75 kg: Naticchi (LZ) b. Malimpensa (VE) ai punti
80 kg: Trabelsi (PL) b. Merendino (SC) ai punti
Tre giorni di pugilato a Chianciano Terme
La rassegna nazionale ha visto salire sul ring le migliori pugili giovanili provenienti da tutta Italia, impegnate nei quarti di finale, nelle semifinali e nelle finali che hanno assegnato i titoli tricolori 2026.
Un appuntamento che ha confermato il valore del movimento femminile italiano e che ha messo in luce numerosi talenti destinati a rappresentare il futuro del pugilato azzurro.