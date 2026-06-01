Campionato Italiano Mixed Team 2026, a Rossi e Ferrari il titolo tricolore a Fano – Le emozioni su Tiro a Volo TV

La coppia delle Fiamme Oro composta da Fiammetta Rossi e Lorenzo Ferrari trionfa nel Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. Argento per Sofia Gori e Diego Valeri, campioni uscenti della specialità.

Si è conclusa al Tav Fano l’edizione 2026 del Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. A laurearsi campioni d’Italia sono stati Fiammetta Rossi e Lorenzo Ferrari, portacolori delle Fiamme Oro, protagonisti di una finale condotta con autorevolezza fino alla conquista del titolo tricolore.

La coppia aveva chiuso la fase di qualificazione al quarto posto con il punteggio di 138/150, riuscendo poi a cambiare marcia nella finale e a imporsi con un eccellente 36/40.

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Rossi e Ferrari sul gradino più alto del podio

L’atleta umbra di Foligno e il tiratore bresciano di Provaglio d’Iseo hanno saputo gestire al meglio la fase decisiva della competizione, mantenendo la leadership nelle rotazioni finali e conquistando il titolo nazionale.

Per le Fiamme Oro arriva così un importante successo in una delle competizioni più prestigiose della stagione tricolore.

Argento per i campioni uscenti

La medaglia d’argento è andata alla coppia della Marina Militare formata da Sofia Gori e Diego Valeri.

I campioni italiani del 2025 avevano concluso la qualificazione in seconda posizione con 139/150, ma nella finale hanno dovuto accontentarsi del secondo posto con il punteggio di 32/40.

Bronzo per Palmitessa e Zonetti

A completare il podio sono stati Marialucia Palmitessa e Cristian Zonetti, anche loro in gara con i colori delle Fiamme Oro.

Dopo il 139/150 ottenuto nelle qualificazioni, la coppia ha chiuso la finale con 23/30 conquistando la medaglia di bronzo.

Ai piedi del podio si sono classificati Isabella Cristiani e Giuseppe Piscitelli della Marina Militare. Migliori nella fase di qualificazione con 141/150, hanno terminato la finale al quarto posto con 13/20.

La classifica finale

Campionato Italiano Mixed Team 2026 – Fossa Olimpica

🥇 Fiamme Oro (Fiammetta Rossi – Lorenzo Ferrari) 138/150 – 36/40

🥈 Marina Militare 2 (Sofia Gori – Diego Valeri) 139/150 – 32/40

🥉 Fiamme Oro 2 (Marialucia Palmitessa – Cristian Zonetti) 139/150 – 23/30

4️⃣ Marina Militare (Isabella Cristiani – Giuseppe Piscitelli) 141/150 – 13/20

Le emozioni della finale su Tiro a Volo TV

La finale del Campionato Italiano Mixed Team 2026 è stata trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato del tiro a volo disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Gli appassionati possono rivedere integralmente la sfida che ha assegnato il titolo tricolore attraverso la piattaforma.