Motomondiale, il GP del Brasile torna dopo 22 anni: orari e programma su Sky e NOW

A Goiânia il secondo appuntamento della stagione 2026 tra Sprint e gare domenicali

Il Motomondiale 2026 fa tappa in Brasile per il secondo round della stagione. Da giovedì 19 a domenica 22 marzo, il circus delle due ruote sarà protagonista a Goiânia per un Gran Premio che torna in calendario a distanza di 22 anni.

Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali.

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Gli orari delle gare

Il momento clou del fine settimana sarà la Sprint del sabato e le gare della domenica:

Sabato alle 19 la Sprint della MotoGP

Domenica alle 16 la gara Moto3

Domenica alle 17.15 la gara Moto2

Domenica alle 19 la gara MotoGP

Il programma in pista

Si parte giovedì 19 marzo con la conferenza stampa dei piloti alle 16, preceduta dal Paddock Pass alle 14.15.

Venerdì 20 marzo spazio alle prime sessioni di prove libere:

Ore 12.55 Moto3 – prove libere 1

Ore 13.55 Moto2 – prove libere 1

Ore 15 MotoGP – prove libere 1

Ore 17.15 Moto3 – prequalifiche

Ore 18.10 Moto2 – prequalifiche

Ore 19.15 MotoGP – prequalifiche

Sabato 21 marzo si entra nel vivo con qualifiche e Sprint:

Ore 12.35 Moto3 – prove libere 2

Ore 13.20 Moto2 – prove libere 2

Ore 14.05 MotoGP – prove libere 2

Ore 14.45 MotoGP – qualifiche

Ore 16.45 Moto3 – qualifiche

Ore 17.35 Moto2 – qualifiche

Ore 18.55 MotoGP – Sprint

Domenica 22 marzo il gran finale con le gare:

Ore 14.35 MotoGP – Warm Up

Ore 15 MotoGP – Rider Fan Parade

Ore 16 Moto3 – gara

Ore 17.15 Moto2 – gara

Ore 19 MotoGP – gara

La squadra Sky

La copertura dell’intero weekend sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGP. Gli approfondimenti pre e post gara saranno condotti da Vera Spadini, con aggiornamenti dalla pista curati da Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Rosario Triolo e Mattia Pasini seguiranno Moto2 e Moto3.

Speciali e approfondimenti

Il palinsesto si arricchisce con contenuti dedicati:

Giovedì alle 18.30 “La Cena delle Leggende”, evento con Carmelo Ezpeleta e campioni del calibro di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Freddie Spencer e Giacomo Agostini

Durante tutto il weekend il docufilm “Dakar 2026, I signori della sabbia”, curato da Sandro Donato Grosso e diretto da Claudio Cavilotti

Programmazione completa

Giovedì 19 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.30: La Cena delle Leggende

Ore 19.30: Racebook

Venerdì 20 marzo

Ore 12.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 13.55: Moto2 – prove libere 1

Ore 15: MotoGP – prove libere 1

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.15: Moto3 – Prequalifiche

Ore 18.10: Moto2 – Prequalifiche

Ore 19.15: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 20.40: Paddock Live Show

Ore 21.10: Talent Time

Ore 21.25: Speciale “Dakar 2026, I signori della sabbia”

Sabato 21 marzo

Ore 12.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 13.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 14.45: MotoGP – qualifiche

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 16.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 17.35: Moto2 – qualifiche

Ore 18.30: Paddock Live – Sprint

Ore 18.55: MotoGP – Sprint

Ore 19.45: Paddock Live Show

Ore 20.30: Talent Time

Ore 20.45: Speciale “Dakar 2026, I signori della sabbia”

Domenica 22 marzo