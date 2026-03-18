Italia Boxe TV su Sportface TV: online i primi contenuti della sezione “Fuori dal Ring”

Il canale ufficiale on demand della Federazione Pugilistica Italiana si arricchisce oggi di nuovi contenuti permanenti: dalla campagna #ProvaciConMe 2026 al Premio Giuliano Gemma, passando per i video celebrativi del 110° anniversario federale.

Italia Boxe TV è il canale ufficiale on demand della Federazione Pugilistica Italiana, ideato e prodotto in partnership con Sportface TV, la piattaforma OTT nata nel 2024 dalla collaborazione tra Sportface.it e la media company Nexting. Accessibile gratuitamente via web su tv.sportface.it e tramite l’app Sportface disponibile su iOS e Android, il canale ospita incontri, eventi, tornei, interviste e documentari dedicati alla noble art italiana. Attivo dallo scorso 2 marzo — giorno del 110° anniversario di fondazione della FPI — il catalogo si arricchisce oggi di una nuova sezione organica di contenuti on demand.

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I nuovi contenuti della sezione “Fuori dal Ring”

Da oggi sono disponibili su Italia Boxe TV i primi titoli della sezione “Fuori dal Ring”, pensata per raccontare il pugilato italiano al di là delle competizioni, con un focus sull’identità e sui valori della Federazione:

Il promo della campagna #ProvaciConMe 2026 , l’iniziativa della FPI contro la violenza sulle donne, sviluppata nell’ambito del progetto “Revolution Pink”

, l’iniziativa della FPI contro la violenza sulle donne, sviluppata nell’ambito del progetto “Revolution Pink” Il video celebrativo “Noi siamo Forza Passione Identità” , prodotto per i 110 anni dalla fondazione della Federazione

, prodotto per i 110 anni dalla fondazione della Federazione Il report della cerimonia al Salone d’Onore del CONI del 2 marzo, uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni per il 110° anniversario

del 2 marzo, uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni per il 110° anniversario Il promo del Premio Giuliano Gemma , riconoscimento che lega il mondo del pugilato a quello dello spettacolo

, riconoscimento che lega il mondo del pugilato a quello dello spettacolo Il promo del Rebranding 110 anni FPI, che racconta il restyling identitario della Federazione in occasione del traguardo storico

Un catalogo che cresce: incontri, tornei e format originali

Il canale offre già una programmazione ampia. Sul fronte delle competizioni sono disponibili i Campionati Italiani Assoluti élite maschili e femminili, i Campionati Italiani U15 e U17 e il Torneo Nazionale Alberto Mura. Sul versante professionistico spiccano il Titolo del Mediterraneo WBA con i match Nmomah-Khattab (pesi medi) e Ionescu-De La Rosa (pesi super piuma), il Titolo Internazionale IBF tra Metonyekpon e Rivas (pesi super leggeri) e i Titoli Italiani nei pesi mosca (Obaid-Rossi) e nei mediomassimi (Seghetti-Lepei). Completano l’offerta i format originali “L’Angolo del Presidente” con il presidente FPI Flavio D’Ambrosi, il progetto “Voci Azzurre” sulla Nazionale ai World Boxing Championships 2025 e il programma Inside girato da Casa Italia durante Milano Cortina 2026.

Come accedere

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