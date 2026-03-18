“Sognando Rosso”: il documentario su Montezemolo e la Ferrari in prima visione il 20 marzo su Sky Documentaries e NOW

Diretto dallo sceneggiatore di “Senna” Manish Pandey, il film racconta l’uomo che ha salvato il Cavallino Rampante due volte: dai trionfi di Lauda e Schumacher al rilancio globale del marchio. Dal 27 marzo anche su Sky Sport Arena.

Venerdì 20 marzo alle 21.15 arriva in prima visione su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand, Sognando Rosso, il documentario che ripercorre la straordinaria parabola di Luca Cordero di Montezemolo e il suo legame indissolubile con la Ferrari. Dal 27 marzo il film sarà trasmesso anche su Sky Sport Arena alle 22.45.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il progetto e i suoi autori

Il documentario è diretto, prodotto e scritto da Manish Pandey, lo sceneggiatore di Senna, co-diretto da Christopher M. Armstrong e prodotto da Jiva Maya e Religion of Sports, con distribuzione internazionale affidata a Fremantle. Il racconto si sviluppa attraverso un viaggio tra luoghi iconici della memoria italiana, in cui Chris Harris — celebre volto di Top Gear — incontra Montezemolo e lo lascia parlare: della sua vita, della Ferrari e di un’epoca irripetibile del motorsport mondiale.

La storia di un uomo che ha salvato la Ferrari due volte

Scelto personalmente da Enzo Ferrari nel 1973 per guidare la Scuderia, Montezemolo supervisiona il Campionato Mondiale conquistato da Niki Lauda nel 1975, gettando le basi per il ritorno del Cavallino ai vertici delle corse. Poi, nel 1991, assume la guida dell’intera azienda e trasforma la Ferrari in un’icona globale del lusso, capace di rivaleggiare con i marchi più prestigiosi al mondo. Sotto la sua gestione arrivano i trionfi iridati di Michael Schumacher e una stagione di dominio che ha segnato la storia della Formula 1.

Il documentario mescola immagini d’archivio rare e ricordi personali per restituire la figura di un manager che ha ridefinito il motorsport moderno e il business italiano nel mondo. Il racconto si allarga anche oltre le corse: dall’organizzazione dei Mondiali di Calcio del 1990 al lancio dell’alta velocità ferroviaria italiana, passando per la presidenza di Fiat, Maserati e Alitalia, il ruolo guida in Confindustria e la direzione del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

Le parole di Montezemolo

«Ho vissuto la mia vita a tutta velocità e questo film cattura questo spirito», ha dichiarato Montezemolo. «È una storia di passione, resilienza e ricerca dell’eccellenza, valori che definiscono la Ferrari e che, spero, ispirino gli altri. Sognando Rosso riflette non solo il mio percorso, ma anche le persone e i momenti incredibili che lo hanno plasmato.»