Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva ad Arco 2026: date, atleti e come seguirli

Il Garda Trentino si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi del climbing internazionale giovanile: in gara Boulder, Lead e Speed. Ingresso gratuito e diretta streaming per tutti

Mancano quattro mesi all’evento e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 18 al 25 luglio 2026, Arco diventerà la capitale mondiale dell’arrampicata giovanile, ospitando i Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva. Per una settimana il Garda Trentino accoglierà oltre 600 atleti provenienti da circa 60 nazioni, pronti a contendersi i titoli mondiali nelle tre discipline olimpiche: Boulder, Lead e Speed.

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Un evento che guarda al futuro dell’arrampicata

I Mondiali giovanili non sono soltanto una competizione: sono il palcoscenico dove si affacciano i campioni di domani. Molti degli atleti che saliranno sulle pareti di Arco saranno protagonisti delle competizioni internazionati e dei prossimi cicli olimpici. La città trentina, considerata da molti la capitale europea del climbing, si candida ancora una volta a fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale dedicato alle nuove generazioni di scalatori.

«I Campionati del Mondo Giovanili rappresentano il luogo dove prende forma il futuro dell’arrampicata mondiale», ha dichiarato Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. «Questo appuntamento sarà anche un’importante occasione per valorizzare ulteriormente Arco e il nuovo Centro Tecnico Federale, che diventerà un punto di riferimento per la preparazione degli atleti e per lo sviluppo del nostro sport nei prossimi anni.»

Organizzazione e istituzioni

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) in collaborazione con World Climbing — la federazione internazionale che governa l’arrampicata sportiva a livello mondiale, già nota come IFSC. Il supporto della Provincia Autonoma di Trento, di Garda Trentino e del Comune di Arco è determinante per la realizzazione dell’evento. Il Comune ha affidato alla FASI anche il compito di valorizzare il nuovo Centro Tecnico Federale di Arco, destinato a diventare uno dei principali poli di allenamento internazionale della disciplina.

Accesso gratuito e streaming per tutti

Durante tutte le fasi di gara l’ingresso sarà libero e gratuito per il pubblico. Le competizioni saranno inoltre trasmesse in diretta streaming senza costi, consentendo agli appassionati di seguire l’evento da qualsiasi parte del mondo. Nei prossimi mesi saranno annunciati ulteriori dettagli sugli eventi collaterali e sulle iniziative dedicate al pubblico.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.worldclimbingarco.com