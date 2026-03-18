Europei di badminton 2026: sei azzurri nel tabellone di Huelva. Gli accoppiamenti degli italiani

Dal 6 al 12 aprile in Spagna l’Italia sarà presente nel singolare maschile, nel singolare femminile e nel doppio femminile. Sorteggiati tutti gli incroci: Toti, Caponio, Hamza, Stiglich, Corsini e Piccinin pronti all’esordio

Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei Individuali di badminton 2026, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile. L’Italia si presenta alla manifestazione con sei atleti qualificati, distribuiti in tre discipline: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile. Nessuna coppia azzurra sarà invece al via nel doppio maschile e nel doppio misto.

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Singolare maschile: Toti e Caponio dai 32mi

Due gli italiani nel tabellone maschile, entrambi al via dai 32mi di finale. Giovanni Toti esordirà contro l’inglese Cholan Kayan, mentre Fabio Caponio se la vedrà con l’israeliano Misha Zilberman.

Singolare femminile: Hamza ai 32mi, Stiglich ai 16mi

Doppia presenza azzurra anche nel singolare femminile, con le due atlete che entreranno in tabellone in fasi diverse. Yasmine Hamza debutterà ai 32mi contro la slovena Anja Blazina, mentre Gianna Stiglich è testa di serie più alta e inizierà il suo percorso direttamente ai 16mi, dove troverà l’ucraina Polina Buhrova.

Doppio femminile: Corsini e Piccinin ai 16mi

La coppia formata da Martina Corsini ed Emma Piccinin rappresenterà l’Italia nel doppio femminile. Le azzurre entreranno in gara ai 16mi, dove affronteranno le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly.

Il riepilogo degli accoppiamenti italiani

Singolare maschile 32mi – Fabio Caponio vs Misha Zilberman (Israele) 32mi – Giovanni Toti vs Cholan Kayan (Inghilterra)

Singolare femminile 32mi – Yasmine Hamza vs Anja Blazina (Slovenia) 16mi – Gianna Stiglich vs Polina Buhrova (Ucraina)

Doppio femminile 16mi – Martina Corsini/Emma Piccinin vs Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra)