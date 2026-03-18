Pugilato, Dual Match Italia-Croazia a Parma il 27 e 29 marzo: 7 incontri di boxe olimpica Under 17 ed Elite al PalaCiti

La Federazione Pugilistica Italiana porta a Parma la sfida tra azzurri e croati: in programma anche 10 match tra Boxe Parma e la Rappresentativa Emilia Romagna. Biglietto unico da 10 euro valido per entrambe le serate

Il PalaCiti di Parma, in Via Lazio 5, sarà teatro di un doppio appuntamento con il pugilato olimpico. Venerdì 27 marzo alle ore 19.00 e domenica 29 marzo alle ore 16.00, la struttura parmense ospiterà il Dual Match tra la Nazionale italiana di boxe e la Croazia, evento indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Boxe Parma nell’ambito del progetto Road to 110 FPI. Il biglietto unico ha un costo di 10 euro ed è valido per entrambe le serate.

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Il programma sul ring

Sono 7 gli incontri di pugilato olimpico in programma tra Italia e Croazia, nelle categorie Under 17 ed Elite. Ad arricchire la serata, altri 10 match che vedranno la Boxe Parma sfidare la Rappresentativa dell’Emilia Romagna.

I pugili azzurri convocati

Nella categoria U17 maschile scenderanno sul ring cinque atleti: Nicolas Dichiera (57 kg, Vincenzo Avolio Boxe Castrovillari), Cesare Spaziani (60 kg, Gim Boxe Setteville Nord), Valentino Risoluti (63 kg, Abis Boxing Team), Raul Barone (66 kg, Barone Fight Club) e Niccolò Battaglia (70 kg, Boxing Club Pulimeno). Per la categoria U23 maschile sono invece convocati Hadi Younes (65 kg, Boxe Parma) e Fabio Smedile (70 kg, Esercito).

Lo staff tecnico è composto da Franco Federici, Tecnico Responsabile FPI, e Nazzareno Mattei nel ruolo di tecnico.