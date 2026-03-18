ATP Miami, cancellato il match di Berrettini: cosa è successo

Matteo Berrettini non ha esordito oggi, come da programmi, all’ATP Miami: cosa è successo e quando giocherà il tennista italiano

Oggi era in programma l’esordio di Matteo Berrettini all’ATP Miami. Non proprio il pane del tennista romano, che ha sempre dato il meglio sull’erba, infortuni permettendo. Ora deve alzare il livello del suo gioco e non ci sono scuse, perché è l’unico modo di risalire il ranking Atp dopo tanti anni bui e fatti di alti e bassi.

Miami è una buona occasione per mettersi in mostra. All’esordio, il calendario ha posto subito un impegno non scontato, quello contro il francese Alexandre Muller, una sfida tra coetanei – entrambi hanno 29 anni – che sono il numero 68 e numero 90 al mondo.

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La sfida era in programma oggi in America ma non si è giocata. Il motivo, almeno per questa volta, non sono le condizioni fisiche di Berrettini. Anzi, il match è stato rinviato a causa delle condizioni meteo che hanno complicato terribilmente lo svolgimento delle partite sul cemento statunitense nella prima giornata di programma.

Rinviata la sfida tra Berrettini e Muller: quando si gioca

Oggi è stato subito un giorno difficile per gli organizzatori di Miami, visto che fin dalla mattinata sono stati costretti a rinviare di continuo l’inizio della programmazione.

Pensate che sarebbe dovuta iniziare alle 16.00 italiane, corrispondenti alle ore 11.00 locali, ma il maltempo non ha dato tregua, lasciando con l’amaro in bocca presenti e appassionati.

La sfida tra Berrettini e Muller era in programma come quinto match dalle ore 17.00 e si sarebbe arrivati alle ore 01.30 italiane. Il maltempo ha costretto quindi gli organizzatori al rinvio. La sfida dovrebbe disputarsi regolarmente nella giornata di domani.