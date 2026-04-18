Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco: vittoria dedicata all’amico scomparso

Prestazione straordinaria del tennista romano al BMW Open: successo in due set contro il campione uscente.

Impresa di Flavio Cobolli che conquista la finale del BMW Open superando in due set il campione uscente Alexander Zverev. Sul rosso dell’Iphitos Tennis Club il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e 9 minuti di gioco.

Una prestazione solida e autoritaria che ha interrotto la corsa del tedesco verso il quarto titolo in Baviera e ha regalato all’azzurro la quinta finale in carriera nel circuito ATP. Cobolli tornerà in campo domani per giocarsi il trofeo contro il vincente della semifinale tra Ben Shelton e Alex Molcan.

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Per il tennista italiano si tratta dell’occasione per conquistare il quarto titolo in carriera dopo i successi ottenuti a Bucarest, Amburgo e Acapulco.

La dedica all’amico scomparso

Momento particolarmente toccante al termine del match: Cobolli si è lasciato andare a un pianto liberatorio seduto in panchina. Il tennista ha spiegato che l’emozione era legata alla recente scomparsa di un giovane amico di appena 13 anni, frequentatore del Tennis Club Parioli.

“Questa vittoria è per lui”, ha dichiarato l’azzurro, ricordando il ragazzo anche con un messaggio pubblicato sui social nelle ore precedenti alla partita.

“Una delle migliori partite della mia carriera”

Al termine dell’incontro Cobolli ha commentato la prestazione definendola una delle migliori della sua carriera: “È stata una delle mie migliori partite di sempre, contro uno dei miei migliori amici nel circuito. Ho un ottimo rapporto con lui e con il suo team, quindi non è stato facile affrontarlo, ma oggi sono davvero felice di come ho giocato”.

Il tennis italiano continua così a vivere un momento particolarmente positivo, con nuovi protagonisti capaci di competere ad altissimo livello nel circuito internazionale.