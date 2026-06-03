Cobolli, favola Roland Garros: batte Auger-Aliassime e vola in semifinale nel derby italiano

Flavio Cobolli continua a scrivere la storia del suo Roland Garros. Il romano ha battuto Felix Auger-Aliassime in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di battaglia sul Philippe-Chartier, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Slam. una vittoria enorme, arrivata contro un avversario destinato a salire al numero 4 del mondo.

Rimonta, carattere e top ten oramai vicina

La partita era iniziata in salita: Cobolli ha perso il primo set e si è ritrovato sotto 1-3 nel secondo. Con la chiusura del tetto, però, il match è cambiato. L’azzurro ha aumentato rotazioni, profondità e lucidità, togliendo ritmo al canadese e ribaltando completamente l’inerzia.

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Dopo il secondo parziale vinto 6-4, ha resistito nei momenti più delicati del terzo set, annullando diverse palle break e trovando poi l’allungo decisivo. Nel quarto ha gestito da giocatore maturo, chiudendo ancora 6-4. Il risultato lo proietta all’11esimo posto ATP, con la top 10 oramai a un passo.

Venerdì semifinale: sarà derby con Berrettini o Arnaldi

Ora Cobolli attende il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Una certezza però c’è già: l’Italia avrà almeno un finalista al Roland Garros 2026.

La semifinale è prevista venerdì 5 giugno sul Philippe-Chartier, probabilmente come seconda partita del programma, non prima delle 19.00, anche se la conferma ufficiale arriverà giovedì.