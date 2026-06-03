Cobolli fa jackpot al Roland Garros: ecco quanto vale la semifinale

Flavio Cobolli continua a vivere un Roland Garros da sogno. Dopo il successo contro Felix Auger-Aliassime di questo pomeriggio, l’azzurro ha conquistato la prima semifinale Slam della carriera e si è garantito anche un premio economico molto importante: 750mila euro. Un traguardo che certifica la nuova dimensione del tennista romano, ormai proiettato virtualmente verso la top 10 ATP.

Dalla semifinale al sogno milionario

Il risultato ottenuto Parigi ha già un peso enorme dal punto di vista sportivo, ma anche economico, con l’approdo tra i migliori quattro del torneo, Cobolli incassa 750mila euro.

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In caso di qualificazione alla finale, il premio salirebbe a 1,4 milioni di euro: una cifra vicinissima a quanto guadagnato complessivamente nei primi cinque mesi dell’anno. Numeri che rendono ancora più evidente la portata della sua cavalcata in terra francese.

Vittoria da 2,8 milioni e semifinale tutta italiana

Il sogno massimo resta naturalmente il titolo. Chi vincerà il Roland Garros alzerà la Coppa dei Moschettieri e porterà a casa 2,8 milioni di euro. Prima, però, Cobolli dovrà affrontare la semifinale di venerdì 5 giugno contro il vincente del derby tra Bererttini e Arnaldi.

Un incontro che garantisce già all’Italia almeno un finalista a Parigi. Per Cobolli, intatto, la certezza è una: questo Roland Garros gli ha cambiato classifica, prospettive…e conto in banca.